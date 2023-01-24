В Барнауле выросла стоимость проезда на нерегулируемых маршрутах

В Барнауле стоимость проезда выросла на нерегулируемых маршрутах с 28 до 30 рублей, сообщает amic.ru со ссылкой на горадминистрацию.

В Барнауле 21 нерегулируемый маршрут: № 6, 18, 27, 29, 32, 41, 47, 50, 51, 54, 58, 59, 65, 70, 73, 76, 77, 78, 120, 121, 144. Перевозчики установили в них тариф — 30 рублей. То есть теперь на всех видах транспорта проезд стоит одинаково.

Чтобы сэкономить, можно воспользоваться проездными. «Единый проездной» экономит 6 рублей на поездке — билет стоит 24 рубля. По «электронному кошельку» билет обойдется в 26 рублей за одну поездку.

А школьники, студенты и пенсионеры по возрасту будут платить от 9 до 16 рублей за поездку. Льготы для отдельных категорий граждан сохранили и не меняли.

Ранее стало известно, что мэрия Барнаула пытается спасти дорожную обстановку покупкой 18 новых автобусов. Власти пришли к выводу, что избежать пробок поможет большой и вместительный транспорт.