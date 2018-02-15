Автоновости

В Барнауле водитель автобуса возил пассажиров пьяным и без прав

Сегодня, 19:01.
Автоновости

Сотрудники ГИБДД 14 февраля задержали водителя автобуса маршрута №37. Он вез пассажиров без водительских прав и, возможно, был пьяным — от медосвидетельствования мужчина отказался. Об этом сообщили в управлении ГИБДД в Алтайском крае.

Автобус 37-го маршрута в Барнауле.
Автобус 37-го маршрута в Барнауле. Фото : fotobus.msk.ru.

Автобус ПАЗ дорожные полицейские остановили в начале девятого вечера на улице Калинина. Поводом для этого было то, что водитель нарушил правила маневрирования.

За рулем находился 60-летний мужчина с признаками опьянения. В присутствии двух понятых сотрудники госавтоинспекции предложили водителю пройти медосвидетельствование, но он отказался от этой процедуры.

При проверке документов выяснилось, что у водителя автобуса в августе 2017 забрали права на 1,5 года за езду в пьяном виде и выписали штраф в 30 тыс. рублей.

Водители автобуса доставили в отдел полиции по Октябрьскому району. Пассажиры вынуждены были пересаживаться на другой транспорт. 

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus