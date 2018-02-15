В Барнауле водитель автобуса возил пассажиров пьяным и без прав

Автобус ПАЗ дорожные полицейские остановили в начале девятого вечера на улице Калинина. Поводом для этого было то, что водитель нарушил правила маневрирования.

За рулем находился 60-летний мужчина с признаками опьянения. В присутствии двух понятых сотрудники госавтоинспекции предложили водителю пройти медосвидетельствование, но он отказался от этой процедуры.

При проверке документов выяснилось, что у водителя автобуса в августе 2017 забрали права на 1,5 года за езду в пьяном виде и выписали штраф в 30 тыс. рублей.

Водители автобуса доставили в отдел полиции по Октябрьскому району. Пассажиры вынуждены были пересаживаться на другой транспорт.

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