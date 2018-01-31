В Барнауле запретят парковку и остановку на участке улицы Пушкина

Новые знаки поставят для того, чтобы автобусам было проще поворачивать с проспекта Ленина на улицу Пушкина.

Напомним, водители автобусов, говорили, что не могут проехать через перекресток проспекта Ленина с улицей Пушкина. Часто улица бывает заставлена машинами людей, приехавших в концертный зал "Сибирь".

Кроме того, власти сообщили, что вопрос о запрете левого поворота на проспект Ленина с улиц Пионеров и Новоугольной при движении от проспекта Калинина и улицы Свердлова еще прорабатывают. Изменения утвердят после изучения вариантов перераспределения потоков транспорта и загрузки других узлов. Также учтут мнения автомобилистов.

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