В Барнауле запретят парковку и остановку на участке улицы Пушкина

Дорожные знаки, которые запрещают стоянку и остановку машин на улице Пушкина в районе пересечений с проспектом Ленина, установят 5 февраля. Об этом сообщает официальный сайт Барнаула.
Новые знаки поставят для того, чтобы автобусам было проще поворачивать с проспекта Ленина на улицу Пушкина.
Напомним, водители автобусов, говорили, что не могут проехать через перекресток проспекта Ленина с улицей Пушкина. Часто улица бывает заставлена машинами людей, приехавших в концертный зал "Сибирь".
Кроме того, власти сообщили, что вопрос о запрете левого поворота на проспект Ленина с улиц Пионеров и Новоугольной при движении от проспекта Калинина и улицы Свердлова еще прорабатывают. Изменения утвердят после изучения вариантов перераспределения потоков транспорта и загрузки других узлов. Также учтут мнения автомобилистов.
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