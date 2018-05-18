В Барнауле защитят пешеходов от наездов

На улице Маяковского от школы №56 до Кулагина несколько раз автомобили наезжали на пешеходов: на этом участке дети шли в школу практически по проезжей части.

Сергей Дугин, глава города, поручил установить ограждение для разделения проезжей части и тротуара.

16 мая работники подрядной организации приступили к выполнению работ.

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