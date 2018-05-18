Автоновости

В Барнауле защитят пешеходов от наездов

Сегодня, 06:46.
Автоновости

В Барнауле на улице Маяковского устанавливают ограждение между проезжей частью и тротуаром. Всего предстоит смонтировать более 300 метров ограждения, сообщает мэрия.

Установка ограждения на улице Маяковского.
Установка ограждения на улице Маяковского. Фото : barnaul.org.

На улице Маяковского от школы №56 до Кулагина несколько раз автомобили наезжали на пешеходов: на этом участке дети шли в школу практически по проезжей части.

Сергей Дугин, глава города, поручил установить ограждение для разделения проезжей части и тротуара.

16 мая работники подрядной организации приступили к выполнению работ. 

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