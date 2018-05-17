В двух районах Алтайского края отремонтируют дороги

Дороги общего пользования отремонтируют в Усть-Пристанском и Петропавловском районах. На обновление дорог в Усть-Пристанском районе предусмотрено 1,3 млн рублей, Петропавловском — 729,3 тысяч рублей, сообщает мэрия Барнаула.
Всего из бюджета Алтайского края на ремонт дорог местного значения выделили 73,3 млн рублей. Из них на обновление дорог в Барнауле предусмотрен 71,2 млн рублей.
Кроме того, в 2018 году на ремонт автомобильных дорог выделят средства из дорожного фонда Алтайского края в размере 464,5 млн рублей. На них планируют отремонтировать более 120 улиц на территории региона.
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