В Барнауле асфальтируют улицу рядом с вокзалом

В Барнауле асфальтируют проезжую часть улицы Новоугольной, по которой ездят от автовокзала до торгового центра "Пионер", сообщает мэрия города.

Капитальный ремонт дороги — часть проекта "Безопасные и качественные дороги". Поврежденный слой асфальта сняли с площади 6,2 тыс. м квадратных. Установили новый бордюрный камень взамен старого. На 14 мая заасфальтирован участок дороги от Свердлова до Привокзальной. Дорожная служба призывает водителей по возможности заранее выбирать пути объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.