В Барнауле асфальтируют улицу рядом с вокзалом

В Барнауле асфальтируют проезжую часть улицы Новоугольной, по которой ездят от автовокзала до торгового центра "Пионер", сообщает мэрия города.
Капитальный ремонт дороги — часть проекта "Безопасные и качественные дороги".
Поврежденный слой асфальта сняли с площади 6,2 тыс. м квадратных. Установили новый бордюрный камень взамен старого.
На 14 мая заасфальтирован участок дороги от Свердлова до Привокзальной. Дорожная служба призывает водителей по возможности заранее выбирать пути объезда.
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