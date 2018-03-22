В Бийске автомобиль такси влетел в ограждение моста, у пассажирки сотрясение мозга

В Бийске поздно вечером 21 марта автомобиль такси протаранил ограждение моста. Пассажирке понадобилась помощь медиков, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД Алтайского края.
ДТП произошло в 21:40 на коммунальном мосту. Автомобиль Renault Logan под управлением 27-летнего водителя врезался в ограждение. Водитель не соблюдал скоростной режим, на дороге был гололед.
После аварии в городскую больницу обратилась пассажирка такси — 33-летняя женщина. Она получила сотрясение мозга, госпитализация не потребовалась.
На снимках с места ДТП видно, что автомобиль Renault получил повреждения: у него помяты боковая и задняя части.
Напомним, утром в Рубцовске автомобиль Toyota столкнулся автобусом. Пострадала 60-летняя пассажирка.
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