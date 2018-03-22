В Бийске автомобиль такси влетел в ограждение моста, у пассажирки сотрясение мозга. Фото : vk.com/avarcom22bsk. В Бийске автомобиль такси влетел в ограждение моста, у пассажирки сотрясение мозга. Фото : vk.com/avarcom22bsk.

ДТП произошло в 21:40 на коммунальном мосту. Автомобиль Renault Logan под управлением 27-летнего водителя врезался в ограждение. Водитель не соблюдал скоростной режим, на дороге был гололед.

После аварии в городскую больницу обратилась пассажирка такси — 33-летняя женщина. Она получила сотрясение мозга, госпитализация не потребовалась.

На снимках с места ДТП видно, что автомобиль Renault получил повреждения: у него помяты боковая и задняя части.

Напомним, утром в Рубцовске автомобиль Toyota столкнулся автобусом. Пострадала 60-летняя пассажирка.

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