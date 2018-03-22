В алтайском городе сбили ребенка, мальчика госпитализировали

В Рубцовске утром 22 марта автомобиль сбил школьника. Мальчика увезли в больницу, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.
ДТП произошло в 7:35 утра, в переулке Гражданском. Автомобиль Daewoo Nexia под управлением 39-летнего водителя наехал на 14-летнего ребенка. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода.
В результате авария школьник получил травмы, его увезли в больницу.
Напомним, утром в Рубцовске автомобиль Toyota столкнулся автобусом. Пострадала 60-летняя пассажирка.
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