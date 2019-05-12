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Автоновости

В ГИБДД признали опасными маленькие дорожные знаки, которые начали ставить в Барнауле

Установка дорожных знаков уменьшенных размеров может привести к росту ДТП. Такова позиция ГИБДД, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства. Отметим, что такие знаки с 2018 года устанавливают в Барнауле.

Миниатюрные дорожные знаки в Барнауле
Миниатюрные дорожные знаки в Барнауле
Altapress.ru

Предварительный ГОСТ с уменьшенными знаками не включен в перечень обязательных, но его можно использовать добровольно, объяснили в ГИБДД. Ранее в СМИ была информация, что с 1 мая это ГОСТ начнет действовать по всей стране, но пока это не произошло — стандарт так и остался предварительным.

В качестве эксперимента знаки нового формата установили в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде, пишет ТАСС. Отметим, что в Барнауле с 2018 года тоже начали ставить уменьшенные в 2−3 раза знаки. Их продолжат устанавливать и в 2019 году, рассказал в интервью altapress.ru представитель подрядчика.

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