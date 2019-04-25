Как «дерзкий» подрядчик займется знаками и разметкой в Барнауле под присмотром влиятельного конкурента

В 2019 году вокруг тендера на установку дорожных знаков и нанесение разметки в Барнауле была жесткая борьба. Новичок этого рынка «Транссвет» отобрал подряд у компании, во главе которой стоит известный в крае общественник, контролирующий качес­тво почти всех работ на дорогах Барнаула. О том, как «Транссвет» собирается работать под прессингом прямого конкурента, altapress.ru рассказал замдиректора компании Константин Морозов.

Краткое содержание

О борьбе за подряд

— Константин Игоревич , на торгах ваша компания сильно снизила стоимость контракта — с начальных 39,7 до 32 млн рублей. Реально ли за такие деньги выполнить работы качественно?

— Действительно, в ходе конкурентной борьбы на торгах начальная цена снизилась на 19%. Мы посчитали, что 32 млн рублей — это минимальная планка, при которой можно исполнить контракт без ущерба для качества работ. Но заработать на этом контракте нам почти не удастся.

— Вы же коммерческая структура , зачем вам работать с небольшой прибылью?

— Последнее время мы наблюдали за скандалами в этой сфере и решили: нужно показать, как можно работать честно и открыто, делать чуть больше того, что предусмотрено контрактом, проявлять дополнительную заботу о горожанах. Будем зарабатывать положительный имидж.

Например, мы хотим перед пешеходными переходами трафаретом нанести надписи, призывающие людей быть осторожными, смотреть по сторонам и т. д. Это хорошо работает в Москве. Там даже устраивали конкурс — каждый мог предложить содержание этих надписей.

Дорожная разметка. Олег Богданов

Об опасности репутационных рисков

— Имидж сложно конвертировать в новые подряды. Более того , в адрес прошлого подрядчика не раз возникали серьезные претензии. Не боитесь , напротив , репутационных рисков?

— Риски есть всегда. Вопрос в том, как ты с ними работаешь, — закрываешься от диалога или, наоборот, демонстрируешь открытость. В барнаульском городском сообществе «Шпиль» есть люди, которые въедливо проверяли, как предыдущий подрядчик исполнял свои обязательства, и у них возникали вопросы, которые часто оставались без ответа.

Мы готовы к диалогу со всеми активистами. «Транссвет» будет отвечать на все их вопросы и выезжать с ними на конкретные объекты, если потребуется. Готовы даже выписать пропуска на наше предприятие самым активным участникам, дать свои прямые контакты и т. д.

Единственное «но» касается сотрудничества с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) в Алтайском крае, так как с сопредседателем этого движения мы боролись на торгах за городской контракт.

Константин Морозов. Анна Зайкова , altapress.ru

Ценности ОНФ мы разделяем и готовы к сотрудничеству, как только в руководстве алтайского отделения за дороги будет отвечать незаинтересованный человек.

(Сопредседателем алтайского отделения ОНФ в феврале 2019 года стала Евгения Гущина, гендиректор компании «Дорожные знаки Алтая». Именно эта компания устанавливала знаки и наносила разметку предыдущие четыре года и боролась с «Транссветом» за новый контракт этой весной. — Прим. ред.).

— Почему вы думаете , что Евгения Гущина не будет оценивать вашу работу объективно?

— Ничего лично против нее не имею, но убежден: директор коммерческой компании по определению не может быть объективен по отношению к конкуренту, который лишил его важного контракта.

Мы считаем, что делать какие-либо оценки может только незаинтересованная сторона. Тем же активистам «Шпиля» без разницы, кто будет подрядчиком. Им важнее, чтобы бюджетные деньги расходовались как положено.

— Год назад Евгения Гущина в интервью нашему изданию говорила, что , когда она как активист ОНФ проверяет работу своей компании , становится более требовательной.

— Я три года работал в компании Евгении Гущиной. Могу отметить, что она действительно очень требовательный руководитель. Но все же человек не может проверять сам себя. Работа в ОНФ должна быть общественной нагрузкой, а не инструментом лоббирования интересов.

О разметке и знаках

— Когда начнете наносить разметку?

— Зависит от погоды. Обычно сезон начинается в последней декаде апреля. А со знаками и ограждениями мы уже работаем — моем, восстанавливаем и т. д.

— Почему разметка в городе всегда появляется только под осень?

— Не всегда. Последние два года так происходило из-за того, что в Барнауле проходил масштабный ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Нет смысла наносить разметку, если асфальт будут срезать.

Дорожная разметка. Олег Богданов

В прошлом году на улицах, которые не ремонтировали, разметка в ряде случаев действительно появлялась не так оперативно, как привыкли горожане. Возможно, дело в том, что предыдущий подрядчик сосредоточился на работе в других регионах — лично видел их разметочные машины за пределами Алтайского края. Для нас же Барнаул всегда будет приоритетным.

В этом году большой объем начнем выполнять с начала сезона — по БКД отремонтированы уже 77 улиц. Всего нам предстоит нанести 63,5 тыс. кв. метров обычной краски и 10,5 тыс. — термопластика.

— Этого хватит на весь город?

— Нет. Никогда не хватает на отдаленные, второстепенные улицы с низкой интенсивностью движения.

— Как вообще выполняются такие контракты? Как это работает?

— Есть определенный объем работы: нанести столько-то кв. метров разметки, помыть и починить определенное количество знаков и ограждений, смонтировать некий объем новых и т. д. Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи составляет план работ на сезон, оставляя какую-то часть на экстренный случай — вдруг кто-то снесет знак или испортит ограждение. По этому плану мы и будем работать.

Почему разметка так быстро стирается

— Кто проверяет качество краски и сколько должна держаться разметка?

— По ГОСТу гарантийный срок на разметку краской составляет три месяца, на термопластик — полгода. Экспертизу качества краски по всей стране весной проводят специализированные компании. В Алтайском крае таких нет, приглашаем из других регионов. Их представители сами говорят: нормативы устарели, с возросшей интенсивностью движения разметка стирается раньше. Бывает, что и за месяц.

— Вот и потенциальный повод для претензии.

— На большинстве дорог разметка краской все-таки держится положенные три месяца. Даже на ул. Малахова — трафик большой, но машины редко перестраиваются. Часто менять полосу приходится на проспекте Ленина, потому что там запаркованы крайние полосы, водители вынуждены их объезжать. На этой и других улицах, где большая интенсивность движения, надеюсь, позволят нанести термопластик.

Миниатюрные дорожные знаки в Барнауле Altapress.ru

— В прошлом году в Барнауле ставили уменьшенные знаки по новому ГОСТу. Такая практика продолжится?

— Да, по техзаданию нам придется устанавливать в том числе такие знаки. Наше отношение к ним неоднозначное. На улицах, где в поле зрения водителя попадают десятки знаков и указателей, маленький знак может потеряться. Не случайно ГИБДД Москвы признала их небезопасными, а Московский ЦОДД получил штраф в 200 тысяч руб­лей за их использование. К тому же часто маленькие знаки выглядят нелепо по сравнению с большой стойкой диаметром 76 мм, рассчитанной на знак стандартного размера. Будем договариваться с заказчиком, чтобы мы могли устанавливать такие знаки на стойки соразмерного диаметра. Есть локации, где это будет к месту: перекрестки в частном секторе, улицы с низкой интенсивностью трафика, пешеходные зоны.

Специальный вопрос

— В этом году выяснилось, что один из учредителей компании «Дорожные знаки Алтая» приходится тещей высокопоставленному сотруднику краевой ГИБДД , который отвечал за организацию дорожного движения в Барнауле. Полиция после публикации провела внутреннюю проверку и не нашла нарушений. Их аргументы — ГИБДД выдает предписания по недостаткам не подрядчику , а собственнику дорог , поэтому все нормально. Согласны , что у госавтоинспекции нет рычагов влияния на благосостояние подрядчика?

— Рычагов много. ГИБДД выписывает администрации предписания на устранение замечаний, таких как установка знаков, нанесение разметки и т. д. Таким образом инспекция влияет на формирование объема работ, сроки их исполнения. Например, можно выписать большой объем предписаний со сроком исполнения в три часа. Администрация будет вынуждена транслировать эти требования подрядчику, и тогда он может не справиться. Мы все же надеемся на нормальную совместную работу и адекватные сроки.

Константин Морозов. Анна Зайкова , altapress.ru

О чем еще рассказал собеседник

О компании «Транссвет»

— Фирма больше 10 лет специализируется на проектировании и монтаже светофоров. Также у нас есть производственная база, где мы, в частности, изготавливаем дорожные знаки. По сути, мы делаем все, что связано с обустройством и содержанием автодорог.

В этом году заключили соглашение о сотрудничестве с научно-техническим центром «Дорожные Технологии» (НТЦ «Дортех»), чтобы иметь свой отдел организации дорожного движения и искать инновации в это области.

Работаем по всему Алтайскому краю и планируем выйти за пределы региона. Есть вся необходимая техника, в том числе разметочные машины. Мы намерены закрепиться на этом рынке, «монополии» на обслуживание дорог в Барнауле больше не будет.

О пробках в Барнауле

— Никто в Барнауле не стремится разгонять заторы. И даже наоборот: работала «зеленая волна» на проспекте Ленина, но после резонансного ДТП ее ликвидировали по инициативе ГИБДД. Это самое вредное, что можно было сделать. Во всех крупных городах стараются наоборот вводить режимы координированного управления светофорами, чтобы утром протолкнуть трафик в центр, а вечером — обратно, в спальные районы.

В Барнауле можно сделать то же самое. Мы анализировали: техническая возможность для этого есть. Вопрос: почему этого до сих пор не сделали?

Ответ мне видится в том, что у нас нет центра организации дорожного движения (ЦОДД). Такие структуры есть во многих городах, даже в соседних Новосибирске и Кемерове. Там анализируют проблемы транспортной системы и последовательно их решают. И получается хорошо. У нас же эти функции возложены на нескольких специалистов дорожного комитета. У них столько бумажной работы, что им просто некогда выехать и обследовать на месте проблемные участки. Пока в городе не появится ЦОДД, эффективной борьбы с пробками ждать не следует.

О необычных светофорах

Также в наших планах — установка нескольких светофоров с дополнительной подсветкой стоек в цвет сигнала. Светофоры устанавливаются по государственному контракту, а дополнительная подсветка уже за наш счет. Но обещать мифические «лазерные стены» на главной магистрали Барнаула мы не станем.

Константин Морозов. Анна Зайкова , altapress.ru

Что известно о Константине Морозове

Родился 17 октября 1990 года в Барнауле. Окончил Санкт-Петербургский университет управления и экономики, факультет социального управления. Начинал карьеру в 2012 году с позиции менеджера одного из дилерских центров, потом был ведущим специалистом отдела продаж компании по производству дорожных знаков. С 2018 года — заместитель директора в НТЦ «Дортех», с 2019-го по совместительству — заместитель директора компании «Транссвет». Хобби — велоспорт, сноуборд.

Факт

В течение сезона «Транссвету» предстоит отремонтировать 2 тыс. знаков, установить 1737 новых, нанести 74 тыс. кв. метров дорожной разметки и 1356 метров дорожных ограждений.