Барнаульские активисты заподозрили чиновников и подрядчика в махинациях с дорожной разметкой

Барнаульские чиновники подписали с подрядчиком, который наносит дорожную разметку, подозрительный акт выполненных работ: в нем на нескольких улицах указан чрезвычайно большой объем работ. Документ на сайте госзакупок обнаружили активисты городского сообщества «Шпиль».

4 сентября комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула подписал акт выполненных работ с компанией «Дорожные знаки Алтая». Согласно документу, чиновники приняли 12,8 тыс. квадратных метров разметки на девяти улицах: 40 лет Октября, Кулагина, Антона Петрова, Телефонной, Центральной, Червонной, Фомина, а также проспектах Коммунаров и Комсомольском.

В «Шпиле» отмечают, что всего в городе в течение 2018 года должны нанести 35 тыс. квадратных метров продольной разметки. Получается, на 9 улиц приходится треть от общего объема.

В среднем на каждую из девяти улиц приходится 1,4 тыс. квадратных метров разметки. Это в разы больше, чем в актах за предыдущие годы. Например, ранее на Кулагина полагалось 120 кв. метров, Коммунаров — 238, Фомина — 160, Центральную — 212. На основании этого Игорь Янцен делает заключение о том, что принятые объемы и оплата завышены.

Активные участники сообщества отметили, что в сметах барнаульские чиновники указывают только общие работы, тогда как в других городах расписывают, сколько и какой разметки нанесли на каждую конкретную улицу. Комментаторы предполагают, что эти детали опускают чтобы общественности было сложнее следить за тем, насколько эффективно расходуются бюджетные деньги.

В компании «Дорожные знаки Алтая» altapress.ru пообещали предоставить письменный комментарий позже.

Автомобили в Барнауле. Новый мост. Анна Зайкова

Отметим, активисты «Шпиля» не в первый раз высказывают подозрения в адрес подрядчика. Например, они утверждали, что в 2017 году деньги на нанесение разметки на проспекте Красноармейском выделялись три раза, а в реальности ее наносили лишь раз. Гендиректор компании Евгения Гущина в интервью altapress.ru опровергла доводы общественников и рассказала, что работу ее компании проверяют полиция, прокуратура и чиновники, и никто из них не имеет претензий.

Напомним, группа компаний «Дорожные знаки Алтая» 19 марта выиграла аукцион на установку и содержание средств организации движения. За 39,4 млн рублей она в течение 2018 года меняет и приводит в порядок знаки, наносит разметку и монтирует ограждения.