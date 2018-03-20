Кому достался 40-миллионный подряд на замену дорожных знаков в Барнауле

Начальная стоимость подряда составляла 39,8 млн рублей. У "Дорожных знаков Алтая" был лишь один конкурент — барнаульская фирма "Транссвет". Она предложила 39,6 млн рублей — на 200 тыс. больше, чем итоговый победитель аукциона.

Что сделают за эти деньги?

Теперь "Дорожным знакам Алтая" предстоит отремонтировать до 3 тыс. знаков в Барнауле, мыть их, чистить и красить, а также обрезать закрывающие конструкции ветви деревьев. Также фирма установит более 1,6 тыс. новых знаков.

Кроме того, победитель аукциона начертит 57 тыс. кв. метров разметки краской и еще 9 тыс. кв. метров термопластиком.

Еще одна обязанность подрядчика — смонтировать 1,7 тыс. погонных метров противопешеходных ограждений.

Что известно о подрядчике?

Группа компания "Дорожные знаки Алтая" выигрывает подобные контракты из года в год на протяжении нескольких последних лет. С 2009 года она разрабатывает, производит и устанавливает технические средства организации дорожного движения, наносит разметку и составляет комплексные схемы организации дорожного движения. Генеральный директор — Евгения Гущина. В 2017 году она стала членом регионального штаба "путинского" Общероссийского народного фронта.

История с ограждениями

В конце 2017 года компания оказалась в центре внимания после того, как активисты городского сообщества "Шпиль" в декабре обнаружили, что на проспекте Строителей еще летом должны были появиться ограждения (по аналогичному контракту). Все акты были подписаны, подрядчик получил деньги. Вскоре после публикации он начал устанавливать конструкции.

Позже подрядчик объяснил: план установки ограждений в Барнауле скорректировали для того, чтобы обеспечить безопасность на переходах вблизи школ и других учебных заведений. Поэтому конструкции на проспекте Строителей появились позже, чем ожидалось.

Депутата городской думы Оксану Молодых ("Справедливая Россия") это объяснение не удовлетворило и она направила в контролирующие органы письма с просьбой разобраться в ситуации. Комитет по финансам, кредитной и налоговой политике провел внеочередную проверку коллег из дорожного комитета. Однако чиновники не смогли выяснить реальную дату установки ограждений, несмотря на то, что процесс освещался в СМИ.

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