Автобусный коллапс, о котором предупреждали перевозчики Алтая, откладывается на год

Городским автобусным перевозчикам разрешили не устанавливать тахографы до 1 июля 2019 года, из-за чего могла пострадать регулярность движения транспорта. Такое требование заработает на год позже — со второй половины 2020 года. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили в алтайском минтрансе.

Тахографы фиксируют, сколько часов водитель ездил и сколько времени отдыхал. Сейчас практически все перевозчики нарушают режим труда и отдыха.

По нормативам, в течение дня на автобусе должны работать как минимум двое водителей, но всегда трудится один. Все городские перевозки держатся на этой переработке — водители и руководители компаний идут на это, чтобы хоть что-то заработать, рассказывал altapress.ru президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов.

Из-за тахографов перевозчикам нужно будет переходить на работу в две смены в течение дня. Для этого нужно увеличивать штат водителей. При условии, что у автобусных компаний Барнаула нехватка водителей достигает 40%, это невозможный сценарий. Поэтому перевозчики предупреждали: скорее всего, им придется делать большой разрыв в середине дня. Например, с 11 до 15 часов. От этого пострадают пассажиры, которым сложнее будет уехать в районе обеда.