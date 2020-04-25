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Автоновости

В ГИБДД разъяснили порядок передвижения между регионами в условиях Covid-19

Если житель России вынужден отправиться в далекую поездку на своем автомобиле, то ему желательно иметь с собой несколько документов. Иначе по прибытию в тот или иной регион он может попасть под длительный карантин.

Мост на Чуйском тракте в Тальменском районе.
Мост на Чуйском тракте в Тальменском районе.
ФКУ Упрдор "Алтай"

В ГИБДД попытались разъяснить порядок передвижения автомобилистов между регионами в условиях пандемии. Четкой инструкции, как действовать, в настоящий момент нет, пишет «Российская газета».

Это связано с тем, что режимы ограничений во многих регионах страны сейчас различаются. Некоторые регинаольные власти запрещают въезд даже в отдельные города, где зафиксирован серьезный рост заболеваемости коронавирусом. Так поступил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, он ввел карантин в Змеиногорске.

Поэтому в ГИБДД советуют водителям взять с собой несколько документов. В частности, справку, подтверждающую острую необходимость совершать эту поездку, и справку об отсутствии заболевания коронавирусом.

Кроме того, в ГИБДД советуют автомобилистам тщательно изучать официальные сайты регионов, где должна размещаться информация об ограничения на автомобильных дорогах. Например, в Алтайском крае ограничительные меры уже приняты.

Также ГИБДД в напомнили, что планировать регистрацию транспорта, сдачу экзаменов или обмен водительских удостоверений нужно с учетом обстановки, складывающейся в регионе. В случае необходимости региональные власти имеют возможность отложить решение этих вопросов.

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