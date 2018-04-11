В 2018 году на перекрестках в Барнауле появится "вафельная" разметка

В Барнауле появится новый вид разметки: на некоторых перекрестках начертят желтые ромбы, напоминающие рисунок на вафлях. Они покажут, куда нельзя выезжать во время заторов.
"Вафельная" разметка — нововведение в ПДД. Оно вступит в силу 28 апреля. Уже в 2018 году новый вид разметки будут использовать в Барнауле, сообщили altapress.ru в городской администрации. На каких конкретно перекрестах и в каком месяце появятся "вафельницы", пока не известно.
Из ответа мэрии:
— Сейчас специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи совместно с инспекторами ГИБДД прорабатывают места, где будет нанесена такая дорожная разметка.
Зачем нужна такая разметка?
Разметку наносят, чтобы водители не выезжали на перекресток во время заторов. Это правило в ПДД существует давно, но многие его не выполняют. В результате получается: автомобиль выехал на перекресток, остановился на нем, а затем светофор переключился и оставшаяся на пересечении машина мешает проехать остальным.
Штраф за выезд на занятый перекресток составляет 1 тыс. рублей. Однако за такое нарушение наказывают редко: это технически непросто. Сейчас в Москве "вафельницы" чертят на перекрестках с камерами, и нарушителям этого пункта ПДД штраф приходит по почте.
Можно предположить, что в Барнауле "вафельницы" нанесут на перекрестки, где работают комплексы фото- и видеофиксации. Например, у ж/д-вокзала, у главного корпуса АлтГУ, у ТРЦ "Европа" и на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина. Еще несколько таких камер установят в 2018 году. В частности, на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора, Власихинской и Шумакова и на других перекрестках. Посмотреть расположение действующих и запланированных камер можно здесь.
Как проезжать перекрестки с "вафельницей"?
На "вафельную" разметку нельзя выезжать только тем, кто собирается ехать по перекрестку прямо. Если вы поворачиваете налево и направо — можно задержаться: когда переключится светофор, вы не помешаете тем, кто поедет в том же направлении.
Напомним, в 2018 году в Барнауле проведут еще несколько экспериментов с разметкой, чтобы ее было лучше видно и она дольше держалась.
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