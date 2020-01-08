В Бийске отремонтируют еще 30 км дорог

В 2020 году в Бийске отремонтируют «беспрецедентное количество дорог» — больше, чем в других городах региона. Об этом сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на Министерство транспорта края.

В 2019-м году по программе «Безопасные и качественные дороги» в Бийске отремонтировали 19 автодорог протяженностью 17, 6 км на общую сумму — 279, 9 млн рублей.

На 2020 год запланирован ремонт дорог на улицах Советской, Яминской, Иркутской, Докучаева, Короленко, Пригородной, Ударной, 2-й Набережной, Горно-Алтайской, по переулку Турусова, а также автодороги поселка Нефтебаза общей протяженностью 15, 7 км.

Кроме того, продолжится расширение Чуйского тракта до четырех полос (всего 25 километров). В частности, работы намечены на участке в районе Новоалтайска в сторону Бийска. Одновременно с этим расширят и дорогу, ведущую из Бийска в Барнаул.

На участке в селе Троицком также пройдет капитальный ремонт — там появятся дополнительные полосы. Всего в ближайшие годы на реконструкцию тракта направят около 2 миллиардов.

Напомним, ранее прокурор Рубцовска только в судебном порядке добился устранения нарушений по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог в городе.