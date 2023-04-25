25 апреля
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Автоновости

В Госдуме хотят разрешить тонировать передние боковые стекла машин

Фракция ЛДПР предложила разрешить тонировать передние боковые стекла автомобилей. Она уже готовит соответствующие правки в КоАП. Об этом сообщают «Известия».

Легковой автомобиль, машина, авто.
Легковой автомобиль, машина, авто.
pixabay.com

Инициаторы документа считают, что тонированные боковые стекла необходимы, особенно в летний период. Они защищают от прямых солнечных лучей, которые негативно влияют на зрение водителя, и снижают температуру нагрева салона.

Во фракции ЛДПР уверены — тонированные стекла предотвратят множественные ДТП. Их причиной часто становятся ослепление солнечными лучами и плохое самочувствие водителя из-за перегрева.

В документе подчеркивается, что при этом должна остаться возможность просматривания салона извне.

На данный момент за тонировку передних боковых стекол автомобиля предусматривается штраф в 500 рублей.

Ранее в Общественной палате предложили запретить продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.

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