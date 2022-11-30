В Госдуме решительно взялись за реформу ОСАГО

Депутаты ЛДПР готовят законопроекты о привязке полиса ОСАГО к водителю и отмене коэффициента износа.

Главное новшество в ОСАГО — предоставить автовладельцам самостоятельно решать, привязывать ли им полис ОСАГО к своей машине или к водителю в зависимости от конкретной ситуации или экономической выгоды, указывает Газета.Ru.

Также будет подготовлен законопроект об исключении коэффициента износа при компенсации в рамках ОСАГО. Из-за него владельцы старых машин получают мизерные компенсации.

По мнению инициативной группы депутатов, сейчас ОСАГО переписан под страховщиков, и не учитывает интересы водителей.

К реформированию ОСАГО подключилась и партия «Справедливая Россия — За правду» — парламентарии выступают за отказ от доплаты за мощность и территориальное использование автомобиля.

Документ собираются внести их на рассмотрение нижней палаты парламента до конца 2022 года.

Расчет выплат по ОСАГО изменился в России с середины сентября. Ранее сенаторы предложили ввести ОСАГО для электросамокатов.