В Госдуму внесли закон о штрафах для автомобилистов за нарушение покоя граждан

Размер штрафа для граждан может превышать пять тыс. рублей и будет зависеть от мощности двигателя автомобиля и от категории транспортного средства.
Транспортное средство могут задержать по причине демонтированной или модифицированной выхлопной системе.
Для владельцев воздушный и водных судов, тракторов и самоходных машин размер штрафа предлагается повысить до пяти тыс. рублей.
Ранее стало известно, что Госдума приняла пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ — что входит в перечень запретов и каков штраф.