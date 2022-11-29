В Госдуму внесли закон о штрафах для автомобилистов за нарушение покоя граждан

По законопроекту региональные власти могут устанавливать штрафы для водителей автомобилей и мотоциклистов за нарушение тишины и покоя граждан. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Размер штрафа для граждан может превышать пять тыс. рублей и будет зависеть от мощности двигателя автомобиля и от категории транспортного средства.

Транспортное средство могут задержать по причине демонтированной или модифицированной выхлопной системе.

Для владельцев воздушный и водных судов, тракторов и самоходных машин размер штрафа предлагается повысить до пяти тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Госдума приняла пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ — что входит в перечень запретов и каков штраф.