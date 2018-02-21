В Минтрансе задумались о введении платных полос на дорогах

"На экспертном уровне мы обсуждаем этот вопрос", — заявил министр.

Никаких подробностей Соколов не сообщил.

Возможность введения платных выделенных полос на дорогах обсуждается как минимум с 2014 года, пишет polit.ru.

В декабре 2017 года глава Росавтодора Роман Старовойт заявил, что это "теоретически" возможно.

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