Автоновости

В МВД намерены распространить европротокол на все ДТП без пострадавших

Сегодня, 18:51.
Автоновости

Российская полиция выступила за предложение применять европротокол во всех авариях на трассе, которые обошлись без пострадавших.

Сотрудник ГИБДД, помощь на трассе.
Сотрудник ГИБДД, помощь на трассе. Фото : 22.мвд.рф.

"Самостоятельное оформление ДТП участниками дорожного движения будет способствовать уменьшению нагрузки на сотрудников службы. Это позволит им сосредоточиться на исполнении служебных обязанностей, связанных с профилактикой, выявлением и пресечением правонарушений в области дорожной безопасности", — говорится в заявлении МВД.

Госавтоинспекция "заинтересована в расширении института европротокола", цитирует сообщение министерства ТАСС.

Недавно принятый в России закон предусматривает увеличение с 50 до 100 тыс. рублей размера страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения причиненного его транспортному средства ущерба, когда не требуется присутствие сотрудников полиции, пишет "Росбалт". При этом исключена норма о том, что между участниками инцидента в данном случае должно быть обязательное взаимосогласие.

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