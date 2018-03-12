В МВД намерены распространить европротокол на все ДТП без пострадавших

"Самостоятельное оформление ДТП участниками дорожного движения будет способствовать уменьшению нагрузки на сотрудников службы. Это позволит им сосредоточиться на исполнении служебных обязанностей, связанных с профилактикой, выявлением и пресечением правонарушений в области дорожной безопасности", — говорится в заявлении МВД.



Госавтоинспекция "заинтересована в расширении института европротокола", цитирует сообщение министерства ТАСС.

Недавно принятый в России закон предусматривает увеличение с 50 до 100 тыс. рублей размера страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения причиненного его транспортному средства ущерба, когда не требуется присутствие сотрудников полиции, пишет "Росбалт". При этом исключена норма о том, что между участниками инцидента в данном случае должно быть обязательное взаимосогласие.

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