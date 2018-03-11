На Алтае пассажирский автобус выбросило с трассы

11 марта в Алтайском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Тяжелую машину закрутило на скользкой дороге и вынесло в кювет, где автобус и застрял в снегу, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
В Мамонтовском районе Алтайского края автобус застрял в снегу. 11 марта 2018 года. Фото : Татьяна Коваленко vk.com/barneos22.
В Мамонтовском районе Алтайского края автобус застрял в снегу. 11 марта 2018 года. Фото : Евгений Петухов vk.com/barneos22.
В Мамонтовском районе Алтайского края автобус застрял в снегу. 11 марта 2018 года. Фото : Евгений Петухов vk.com/barneos22.
В Мамонтовском районе Алтайского края автобус застрял в снегу. 11 марта 2018 года. Фото : Татьяна Коваленко vk.com/barneos22.
В Мамонтовском районе Алтайского края автобус застрял в снегу. 11 марта 2018 года. Фото : Евгений Петухов vk.com/barneos22.
Авария случилась на отрезке дороги между селами Мамонтово и Крестьянка. Пассажиры и водитель не пострадали. На помощь застрявшему автобусы приехали пожарные.
Свидетели пишут, что на трассе "страшный гололед". Синоптики также передают на это воскресенье информацию о том, что на дорогах края будет сильная гололедица.
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