На Алтае пассажирский автобус выбросило с трассы

В Мамонтовском районе Алтайского края автобус застрял в снегу. 11 марта 2018 года. Фото : Татьяна Коваленко vk.com/barneos22. В Мамонтовском районе Алтайского края автобус застрял в снегу. 11 марта 2018 года. Фото : Евгений Петухов vk.com/barneos22. В Мамонтовском районе Алтайского края автобус застрял в снегу. 11 марта 2018 года. Фото : Евгений Петухов vk.com/barneos22. В Мамонтовском районе Алтайского края автобус застрял в снегу. 11 марта 2018 года. Фото : Татьяна Коваленко vk.com/barneos22. В Мамонтовском районе Алтайского края автобус застрял в снегу. 11 марта 2018 года. Фото : Евгений Петухов vk.com/barneos22.

Авария случилась на отрезке дороги между селами Мамонтово и Крестьянка. Пассажиры и водитель не пострадали. На помощь застрявшему автобусы приехали пожарные.

Свидетели пишут, что на трассе "страшный гололед". Синоптики также передают на это воскресенье информацию о том, что на дорогах края будет сильная гололедица.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.