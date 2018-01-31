Вечером 30 января в Новосибирске одна инкассаторская машина эвакуировала другую. Видео с этой, казалось бы, банальной ситуацией, попали в соцсети. Однако сломанную машину без передних колес волокли по городу "с огоньком". Эвакуация происходила оригинальным способом: что из под машины сыпались искры, пишут очевидцы в сообществе АСТ-54.
В Новосибирске сняли на видео эвакуацию искрящейся инкассаторской машины
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