В Новосибирске сняли на видео эвакуацию искрящейся инкассаторской машины

Вечером 30 января в Новосибирске одна инкассаторская машина эвакуировала другую. Видео с этой, казалось бы, банальной ситуацией, попали в соцсети. Однако сломанную машину без передних колес волокли по городу "с огоньком". Эвакуация происходила оригинальным способом: что из под машины сыпались искры, пишут очевидцы в сообществе АСТ-54.