В России хотят ужесточить наказание за бегство с места ДТП

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект об усилении наказания для водителей, которые скрылись с места ДТП. Речь идет об авариях с жертвами и тяжкими последствиями для участников, сообщает РИА Новости .

Согласно законопроекту, если в аварии погиб человек, сбежавший водитель может получить от двух до семи лет тюрьмы. Если погибли двое и более, то от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Если никто из участников ДТП не погиб, но получили серьезные травмы, ответственность для сбежавшего водителя будет такой же, как для нетрезвого — до четырех лет лишения свободы.

Ранее altapress.ru сообщал, что в России разработают мобильное приложение, через которое можно будет самостоятельно оформить европротокол ДТП. В нескольких регионах система должна заработать уже в 2019 году.