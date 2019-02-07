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Автоновости

В России хотят ужесточить наказание за бегство с места ДТП

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект об усилении наказания для водителей, которые скрылись с места ДТП. Речь идет об авариях с жертвами и тяжкими последствиями для участников, сообщает РИА Новости.

Сотрудник ГИБДД.
Сотрудник ГИБДД.
Михаил Хаустов

Согласно законопроекту, если в аварии погиб человек, сбежавший водитель может получить от двух до семи лет тюрьмы. Если погибли двое и более, то от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Если никто из участников ДТП не погиб, но получили серьезные травмы, ответственность для сбежавшего водителя будет такой же, как для нетрезвого — до четырех лет лишения свободы.

Ранее altapress.ru сообщал, что в России разработают мобильное приложение, через которое можно будет самостоятельно оформить европротокол ДТП. В нескольких регионах система должна заработать уже в 2019 году.

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