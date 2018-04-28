В России официально ввели штрафы за выезд на "вафельную" разметку

С 28 апреля в ПДД официально появилась ответственность за выезд на "вафельную" разметку на загруженных перекрестках. Пока такие желтые полосы есть на пересечении улиц только в тех городах, где нововведение оформили в виде эксперимента. В Департаменте транспорта Москвы рекомендовали распространение "вафель" в другие города.
Специальная разметка тестировалась в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Как пишет "Газета.Ru", нанесение данной разметки в Москве положительно сказалось на дорожной обстановке: скорость движения в утренние часы пик выросла на 80%, а в вечерние — на 15%. В итоге такая практика стала распространяться и по другим городам.
Штрафы в размере 1 тыс. рублей выписывали в автоматическом режиме камеры фото-видеофиксации, установленными в районе промаркированного перекрестка. Они фиксируют три вида нарушений — проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, а также поворот не из того ряда.
Наличие "вафель" привело к тому, что водители стали рассчитывать скорость потока и при необходимости начали принимать решение переждать цикл работы светофора, чтобы не перекрыть движение перпендикулярному потоку и не получить штраф.
Признание "вафель" на федеральном уровне означает, что теперь местные власти в любом городе могут нанести специальную разметку. Размер штрафа — 1 тыс. руб.
В Барнауле специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи совместно с инспекторами ГИБДД пока прорабатывают места, где будет нанесена такая дорожная разметка. Она должна появиться в 2018 году.
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