В России официально ввели штрафы за выезд на "вафельную" разметку

Специальная разметка тестировалась в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Как пишет "Газета.Ru", нанесение данной разметки в Москве положительно сказалось на дорожной обстановке: скорость движения в утренние часы пик выросла на 80%, а в вечерние — на 15%. В итоге такая практика стала распространяться и по другим городам.

Штрафы в размере 1 тыс. рублей выписывали в автоматическом режиме камеры фото-видеофиксации, установленными в районе промаркированного перекрестка. Они фиксируют три вида нарушений — проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, а также поворот не из того ряда.

Наличие "вафель" привело к тому, что водители стали рассчитывать скорость потока и при необходимости начали принимать решение переждать цикл работы светофора, чтобы не перекрыть движение перпендикулярному потоку и не получить штраф.

Признание "вафель" на федеральном уровне означает, что теперь местные власти в любом городе могут нанести специальную разметку. Размер штрафа — 1 тыс. руб.

В Барнауле специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи совместно с инспекторами ГИБДД пока прорабатывают места, где будет нанесена такая дорожная разметка. Она должна появиться в 2018 году.

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