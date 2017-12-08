Автоновости

В России ужесточат процедуру техосмотра автомобиля

Сегодня, 08:22.
Автоновости

Минэкономразвития подготовило план по реформированию системы техосмотра автомобилей, который предусматривает внесение изменений в КоАП, УК и другие законы, сообщает Коммерсант.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем. Фото : СС0.

Поправки предполагают ужесточение правил работы операторов ТО, чтобы те не могли продавать гражданам диагностические карты без проверки автомобиля. Если автовладельцы не пройдут ТО, то их ждет штраф в размере 800 рублей. Процедуру прохождения ТО будут фиксировать на видео и фото, а контролировать операторов поручат Ространснадзору.

План предусматривает уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему, которая находится в ведении МВД.

Минэкономики запустило на regulation.gov.ru процедуру оценки фактического воздействия (ОФВ) закона "О техосмотре транспортных средств", который заработал с 1 января 2012 года. Тогда проверять машины доверили частным компаниям-операторам, забрав контрольные функции у ГИБДД. Талоны техосмотра и штрафы отменили, вместо этого ввели диагностические карты, которые страховщики обязаны проверять, выдавая ОСАГО. Процедура ОФВ позволяет правительству оценить и скорректировать при необходимости недействующие или неэффективные нормы законов и постановлений.

В Минэкономики заверили, что поправки уже согласованы со всеми ведомствами. В декабре планируют внести законопроект в правительство РФ. По итогам ОФВ правительственная комиссия по административной реформе может поручить подготовить еще один пакет поправок.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus