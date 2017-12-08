В России ужесточат процедуру техосмотра автомобиля

Поправки предполагают ужесточение правил работы операторов ТО, чтобы те не могли продавать гражданам диагностические карты без проверки автомобиля. Если автовладельцы не пройдут ТО, то их ждет штраф в размере 800 рублей. Процедуру прохождения ТО будут фиксировать на видео и фото, а контролировать операторов поручат Ространснадзору.

План предусматривает уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему, которая находится в ведении МВД.

Минэкономики запустило на regulation.gov.ru процедуру оценки фактического воздействия (ОФВ) закона "О техосмотре транспортных средств", который заработал с 1 января 2012 года. Тогда проверять машины доверили частным компаниям-операторам, забрав контрольные функции у ГИБДД. Талоны техосмотра и штрафы отменили, вместо этого ввели диагностические карты, которые страховщики обязаны проверять, выдавая ОСАГО. Процедура ОФВ позволяет правительству оценить и скорректировать при необходимости недействующие или неэффективные нормы законов и постановлений.

В Минэкономики заверили, что поправки уже согласованы со всеми ведомствами. В декабре планируют внести законопроект в правительство РФ. По итогам ОФВ правительственная комиссия по административной реформе может поручить подготовить еще один пакет поправок.

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