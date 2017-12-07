Глава Минэкономразвития рассказал об устойчивости и обвале рубля

"Я вспоминаю прогноз, который мы давали в апреле. Тогда я выступал с публичными заявлениями, что рубль переоценен. Если сравнить текущую точку с апрельской точкой, то мы увидим, что рубль к евро подешевел на 15%, реальный эффективный курс снизился примерно на 7%. Рубль к юаню — на 10%. К доллару, да, он снизился не так сильно, как мы ожидали. Но это во многом стало следствием нашей недооценки слабости доллара на мировом рынке. Доллар к евро упал с 1,06 до 1,18. И, соответственно, евро подорожал, и рубль к доллару на этом фоне выглядел довольно устойчиво. Но вот что важно понять — та переоцененность рубля, которая была в апреле, вот этим 7-процентным ослаблением реального эффективного курса рубля сейчас нивелирована, и рубль торгуется примерно там, где он и должен торговаться, исходя из всех наших модельных оценок и того уровня, который необходим для балансировки платежного баланса", — отметил министр.

Он также сказал, что сейчас Минфин создал правила покупки валюты, обеспечивающие большую устойчивость рубля.

"Цены на нефть выросли — на это Министерство финансов отреагирует увеличением покупок валюты на внутреннем рынке. Нефть будет падать — соответственно, эти покупки будут сокращаться. Колебание этих покупок — это компенсация и защита внутреннего рынка от внешних колебаний, создание стабильных и предсказуемых условий, которые нужны для того, чтобы бизнес мог осуществлять долгосрочное планирование, чтобы банки выдавали долгосрочные кредиты. Все нацелено именно на это", — указал Орешкин, пишет znak.com.