27 января
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Автоновости

В Россию привезли Volkswagen Magotan

Новинку Volkswagen Magotan привезли в Россию. Автомобиль 2022 года выпуска без пробега стоит 3,499 млн рублей, пишет «Российская газета».

Обновленный логотип VolksWagen.
Обновленный логотип VolksWagen.

В Китае Magotan называют Passat B8, авто выпускает предприятие FAW Volkswagen.

В КНР седан доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1,4 TSI (150 лошадиных сил) и 2,0 TSI (186 или 220 лошадиных сил).

Коробка — семиступенчатая, роботизированная и с двумя сцеплениями.

Основа гибридной версии — турбомотор на 1,4 литра. Эту модель привезли в Россию.

В числе опций — панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, полный электропакет, камера заднего вида, боковые зеркала заднего вида с электроприводом, электропривод складывания боковых зеркал и другие «фишки».

Ранее сообщалось, что Toyota отзывает почти 50 тыс. автомобилей разных моделей в России.

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