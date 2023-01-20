Эксперт: правда ли, что мошенники могут сильно навредить автовладельцам

Новый вид обмана автовладельцев, сдавших машины в ремонт, вряд ли станет массовым. Об этом « Известиям » рассказал директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

О новой схеме мошенничества с авто ранее сообщили в Союзе автосервисов России.

Обманным путем злоумышленники узнают у менеджеров автосервисов номера телефонов клиентов. Затем они убеждают их внести доплату за непредвиденные расходы.

Также они представляются клиентом и заявляют о смене сотового номера, просят сотрудника компании указать старый номер.

«Схема очень наивная. Вряд ли это будет массовой историей. Мошенники отлично знают психологию и действуют только с теми, кто ведется на такие разводы», — добавляет специалист.

Автоэксперт подчеркивает, что звонок из автосервиса с просьбой перевода денег на непредвиденные расходы должны насторожить автовладельцев.

В таком случае клиент может приехать в сервис и убедиться, что озвученные расходы действительно могут быть.

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