Эксперт: правда ли, что мошенники могут сильно навредить автовладельцам

О новой схеме мошенничества с авто ранее сообщили в Союзе автосервисов России.
Обманным путем злоумышленники узнают у менеджеров автосервисов номера телефонов клиентов. Затем они убеждают их внести доплату за непредвиденные расходы.
Также они представляются клиентом и заявляют о смене сотового номера, просят сотрудника компании указать старый номер.
«Схема очень наивная. Вряд ли это будет массовой историей. Мошенники отлично знают психологию и действуют только с теми, кто ведется на такие разводы», — добавляет специалист.
Автоэксперт подчеркивает, что звонок из автосервиса с просьбой перевода денег на непредвиденные расходы должны насторожить автовладельцев.
В таком случае клиент может приехать в сервис и убедиться, что озвученные расходы действительно могут быть.
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