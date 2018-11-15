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В Рубцовске Toyota пьяного водителя «обмоталась» вокруг бетонного столба

15 ноября в Рубцовске пьяный водитель Toyota Cresta не справился с управлением, и автомобиль врезался в электроопору. Машина сильно повреждена и левым боком буквально обняла бетонный столб, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Рубцовск».

ДТП в Рубцовске. 15 ноября 2018 года.
ДТП в Рубцовске. 15 ноября 2018 года.
vk.com/incident_rubtsovsk

Авария произошла ночью в 3:20 на ул. Алтайской, в районе дома № 112. По уточненным данным, водитель в результате ДТП получил резаную рану в районе темени, ушиб мягких тканей правой стопы и правого голеностопного сустава.

Из искореженного автомобиля водителя доставали спасатели.

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