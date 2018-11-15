В Рубцовске Toyota пьяного водителя «обмоталась» вокруг бетонного столба

15 ноября в Рубцовске пьяный водитель Toyota Cresta не справился с управлением, и автомобиль врезался в электроопору. Машина сильно повреждена и левым боком буквально обняла бетонный столб, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Рубцовск».