Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
195

В сети появилось видео столкновения трамваев в Барнауле

В сообществе Barnaul 22 опубликовали видео столкновения трамваев на улице Советской Армии 28 октября. На нем видно, как отцепленный вагон разогнался и влетел в другой.

В Барнауле столкнулись трамваи.
В Барнауле столкнулись трамваи.
vk.com/barneos22

Момент столкновения запечатлен на 2.45 минуте.

28 октября водитель трамвая 1981 года рождения производила буксировку неисправного вагона, движущегося впереди, по улице Советской Армии.

При движении от проспекта Коммунаров в сторону Павловского тракта произошло расцепление механизма. В результате неуправляемый вагон продолжил движение под уклон, произошел наезд на трамвай № 5, который стоял на остановке.

В результате ДТП травмы получили парень и девушка 2000 года рождения, две женщины 1985 и 1952 года рождения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка