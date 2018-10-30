В сети появилось видео столкновения трамваев в Барнауле

Момент столкновения запечатлен на 2.45 минуте.
28 октября водитель трамвая 1981 года рождения производила буксировку неисправного вагона, движущегося впереди, по улице Советской Армии.
При движении от проспекта Коммунаров в сторону Павловского тракта произошло расцепление механизма. В результате неуправляемый вагон продолжил движение под уклон, произошел наезд на трамвай № 5, который стоял на остановке.
В результате ДТП травмы получили парень и девушка 2000 года рождения, две женщины 1985 и 1952 года рождения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.