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В шести местах Барнаула появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД

До конца года в Барнауле установят комплексы фотовидеофиксации нарушений еще на шести участках улиц. В администрации города сообщили, где именно.

Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Новые камеры появятся на:

  • пр. Калинина — ул. Ткацкая,
  • пр. Ленина, 187 (в районе пешеходного перехода у парка «Солнечный Ветер»),
  • ул.Юрина, 204в (в районе пешеходного перехода у Дома пионеров),
  • ул.Солнечная Поляна, 7,
  • ул.Георгиева — ул.50 лет СССР,
  • пр. Красноармейский — ул.Партизанская.

Камеры на пересечении Павловского тракта, пр. Строителей и ул. Советской Армии модернизировали, отметили в мэрии.

Напомним, также до конца года в городе появится 11 новых светофоров.

Ранее начальник краевого ГИБДД Владислав Перцев рассказал, что в крае уже устанолвен на дорогах 101 стационарный комплекс фото- видеофиксации.

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