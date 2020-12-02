В шести местах Барнаула появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД

Новые камеры появятся на:
- пр. Калинина — ул. Ткацкая,
- пр. Ленина, 187 (в районе пешеходного перехода у парка «Солнечный Ветер»),
- ул.Юрина, 204в (в районе пешеходного перехода у Дома пионеров),
- ул.Солнечная Поляна, 7,
- ул.Георгиева — ул.50 лет СССР,
- пр. Красноармейский — ул.Партизанская.
Камеры на пересечении Павловского тракта, пр. Строителей и ул. Советской Армии модернизировали, отметили в мэрии.
Напомним, также до конца года в городе появится 11 новых светофоров.
Ранее начальник краевого ГИБДД Владислав Перцев рассказал, что в крае уже устанолвен на дорогах 101 стационарный комплекс фото- видеофиксации.