В центре Новосибирска стальной столб проржавел посредине и свалился на дорогу

Поздно вечером 25 марта в Новосибирске на Красном проспекте свалился столб освещения. Стальная конструкция проржавела посредине, часть столба свалилась вниз и повисла на контактных проводах троллейбусной линии, сообщает АСТ-54.

В Новосибирске свалился столб освещения. Красный проспект, 25 марта 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске свалился столб освещения. Красный проспект, 25 марта 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске свалился столб освещения. Красный проспект, 25 марта 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске свалился столб освещения. Красный проспект, 25 марта 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске свалился столб освещения. Красный проспект, 25 марта 2018 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске свалился столб освещения. Красный проспект, 25 марта 2018 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске свалился столб освещения. Красный проспект, 25 марта 2018 года. Фото : vk.com/incident_nsk. Из-за аварии была остановлено движение троллейбусов. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.