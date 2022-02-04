Верховный суд: нельзя садиться за руль после приема корвалола

Верховный суд России отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав из-за того, что он сел за руль после приема корвалола, сообщает « РИА Новости ».

В этом препарате содержится психотропное вещество, употребление которых в медицинских целях законно, настаивал истец. В суде с этим не согласились, отметив, что нельзя управлять машиной «в состоянии любого вида опьянения».

Обратившегося в суд мужчину остановили сотрудники ГИБДД из-за того, что он не пропустил пешеходов. Водителя проверили на состояние опьянения, в крови обнаружили следы фенобарбитала, который признан психотропным веществом. В правилах освидетельствования не установлен допустимый порог концентрации психотропного вещества и не принимаются во внимание цели его применения.

Мужчину лишили водительских прав.

Истец обратился в Верховный суд, чтобы оспорить порядок освидетельствования, пишет «Коммерсантъ». Верховный суд отклонил иск мужчины.

«Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов», — говорится в судебном постановлении.

Инициатива депутатов

Ранее представители «Единой России» выступили с предложением зафиксировать в КоАП нормы содержания в организме входящих в состав лекарств активных веществ, способных повлиять на концентрацию внимания водителей.

Действующее законодательство не указывает прямо, что употребление лекарств может привести к лишению прав.

О препарате

Корвалол — лекарство в каплях. В показаниях к применению указаны лечение неврозоподобных состояний и нарушение сна.

В инструкции отмечается — из-за содержания фенобарбитала и этанола лекарство может вызывать нарушения координации, сонливость и головокружение, поэтому после его приема не рекомендуется управлять автотранспортом.