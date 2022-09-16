Выбираем зимние шины

Переходим на зимние шины с выгодой
На фоне разрыва логистических цепочек и ухода с рынка многих европейских брендов в России произошел резкий скачок спроса на шины из Китая. Автомобильные товары из Поднебесной отличаются высоким качеством и широким разбросом цен (можно найти и дешевые, и достаточно дорогие образцы). Доступные цены объясняются не тем, что китайские производители используют плохие материалы, а тем, что здесь они стоят дешево, как и рабочая сила.
Зимние шины из Китая по выгодным ценам вы можете приобрести в компании «4 Колеса». Уже более 10 лет фирма является эксклюзивным поставщиком автомобильных товаров от лучших китайских брендов (Sailun, Road-X, Royal Black и многих других). Фирменные магазины представлены в Москве и сразу в нескольких городах Сибири (Барнаул, Новосибирск, Кемерово и др.). Доставка осуществляется во все регионы России.
Когда лучше «переобувать» шины?
Автомобилисты делятся на две группы: одни приезжают на шиномонтаж заблаговременно (на 1−2 недели до начала непогоды) и меняют шины без очередей и потери времени, другие проходят процедуру в самый разгар спроса. Как не пропустить тот самый момент:
- специалисты не рекомендуют ждать первого снега или заморозка для того, чтобы поменять шины. Летняя резина намного хуже справляется со своими задачами, как только температура опускается ниже +5+7 градусов. При расчете важно учитывать не дневные показатели, а ночные/утренние;
- согласно требованиям Таможенного союза, на летних шинах запрещено ездить в декабре, январе и феврале, однако, во многих регионах России зима наступает гораздо раньше календарной, а весна часто запоздалая, поэтому, здесь лучше ориентироваться на рекомендации, выпускаемые в конкретном регионе;
- обратите внимание, что зимними или летними должны быть все 4 шины, устанавливать резину по сезону только на два ведущих колеса — запрещается.
Важно: согласно КоАП, штраф за несвоевременную смену резины составляет всего 500 рублей, но прежде чем пренебрегать требованием законодательства, представьте, в какую сумму обойдется ремонт при возможном ДТП, спровоцированном плохим сцеплением с дорогой.