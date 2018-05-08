Владелец старой "Волги" увидел номера своего авто на бронированном лимузине Путина

65-летний московский автолюбитель из Чертаново прояснил ситуацию с регистрационными номерами.

Он рассказал, что номера В776УС 77 действительно раньше принадлежали его старенькой "Волге".

"Машину примерно пять лет назад я сдал в утиль вместе с номерами. Хочу сказать, что с этим автомобилем мне повезло — ни разу не ломался. Делал только плановое ТО", — цитирует "Московский комсомолец" бывшего владельца автомобиля.