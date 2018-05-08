Владелец старой "Волги" увидел номера своего авто на бронированном лимузине Путина

7 мая на инаугурацию президент РФ Владимир Путин прибыл на абсолютно новеньком лимузине "Сенат" проекта "Кортеж" с госномерами В776УС 77-го региона, раньше принадлежавшими автомобилю "ГАЗ-3110" 1998 года выпуска.
65-летний московский автолюбитель из Чертаново прояснил ситуацию с регистрационными номерами.
Он рассказал, что номера В776УС 77 действительно раньше принадлежали его старенькой "Волге".
"Машину примерно пять лет назад я сдал в утиль вместе с номерами. Хочу сказать, что с этим автомобилем мне повезло — ни разу не ломался. Делал только плановое ТО", — цитирует "Московский комсомолец" бывшего владельца автомобиля.
Пользователи соцсетей даже обнаружили фото старой серой "Волги" с "президентским" номером.
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