ФАС спустя 8 месяцев ответил алтайским владельцам АЗС, что "Газпром нефть" не монополист

АТС отправил жалобу в ФАС еще в начале ноября 2017 года. Объединение владельцев АЗС заявило, что "Газпром нефть" выдавливает с регионального рынка АЗС независимых игроков. По мнению союза, топливный гигант делает это, завышая оптовые цены и искусственно сдерживая розничные.

Представители АТС в письме указывали на признаки нарушения закона "О защите конкуренции" и на то, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке дизтоплива. В ФАС проанализировали ситуацию и не нашли таких признаков, говорится в ответе ведомства.

"Газпром нефть" — вертикально-интегрированная нефтяная компания (ВИНК). Это значит, что она занимается всеми этапами работы с нефтепродуктами, от добычи нефти до продажи топлива на АЗС. Часть бензина и дизтоплива ВИНКи продают на оптовом рынке (в том числе на биржах) независимым трейдерам. В Алтайском крае это основной поставщик нефтепродуктов в мелком опте.

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