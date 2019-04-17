Почему власти Барнаула расторгли контракт на реконструкцию перекрестка Ленина-Матросова

Дорожный комитет администрации Барнаула разорвал контракт с «Дорожно-строительной компанией 28», которая должна была расширить проспект Ленина в районе пересечения с улицей Матросова. Однако участок все равно реконструируют в 2019 году, сообщили altapress.ru в пресс-центре мэрии.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи подписал с подрядчиком соглашение, по которому стороны разорвали контракт. Это случилось в начале 2019 года, следует из данных сайта госзакупок.

В комитете объяснили: реконструкция и расширение перекрестка будет, просто эти работы проведут не отдельным мероприятием, как планировалось изначально, а по федеральному проекту «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД).

В рамках БКАД на проспекте Ленина в 2019 году будут менять асфальт от речного вокзала до улицы Северо-Западной. Единственное исключение — путепровод через ж/д пути в районе Нового рынка и ТРЦ «Пионер». На нем покрытие обновлять не планируют, потому что данный объект будут реконструировать и расширять, в 2021 году, уточнил altapress.ru министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Отметим, что перекресток проспекта Ленина с улицей Матросова должны были реконструировать еще в 2017—2018 годах, но из-за проблем с финансированием работы перенесли на более поздний срок, а позже синхронизировали с БКАД.

Как реконструируют перекресток?

После реконструкции на Ленина на месте зеленых насаждений между трамвайными рельсами и проезжей частью появится вторая полоса для поворота на ул. Матросова. Судя по схеме организации дорожного движения, по оставшимся двум полосам можно будет двигаться только прямо.

Проект реконструкции перекрестка Ленина-Матросова rts-tender.ru

На Матросова сделают дополнительную полосу для движения из центра, но через несколько десятков метров автомобилистам придется перестраиваться в один ряд.

Новые полосы для поворота или разворота организуют на перекрестке проспекта Ленина и улицы Аносова, а также перед переездом через пути у здания «Альфа-банка» (бывший Дом быта).

На проспекте Ленина должны заменить асфальт от путепровода до ул. Аносова, а также отремонтировать переезд через трамвайные пути.

Зачем это нужно?

Реконструкция участка должна уменьшить заторы, отмечают в мэрии. Сейчас в вечерний час пик на проспекте Ленина образуются пробки.

Дело в том, что поворачивать на Матросова здесь можно только из одной левой полосы. На ней скапливается большая очередь. А автобусы и троллейбусы, которые пытаются повернуть из средней полосы, не дают проехать по ней тем, кто двигается прямо.