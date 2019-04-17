Почему власти Барнаула расторгли контракт на реконструкцию перекрестка Ленина-Матросова

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи подписал с подрядчиком соглашение, по которому стороны разорвали контракт. Это случилось в начале 2019 года, следует из данных сайта госзакупок.
В комитете объяснили: реконструкция и расширение перекрестка будет, просто эти работы проведут не отдельным мероприятием, как планировалось изначально, а по федеральному проекту «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД).
В рамках БКАД на проспекте Ленина в 2019 году будут менять асфальт от речного вокзала до улицы Северо-Западной. Единственное исключение — путепровод через ж/д пути в районе Нового рынка и ТРЦ «Пионер». На нем покрытие обновлять не планируют, потому что данный объект будут реконструировать и расширять, в 2021 году, уточнил altapress.ru министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.
Отметим, что перекресток проспекта Ленина с улицей Матросова должны были реконструировать еще в 2017—2018 годах, но из-за проблем с финансированием работы перенесли на более поздний срок, а позже синхронизировали с БКАД.
Как реконструируют перекресток?
После реконструкции на Ленина на месте зеленых насаждений между трамвайными рельсами и проезжей частью появится вторая полоса для поворота на ул. Матросова. Судя по схеме организации дорожного движения, по оставшимся двум полосам можно будет двигаться только прямо.
На Матросова сделают дополнительную полосу для движения из центра, но через несколько десятков метров автомобилистам придется перестраиваться в один ряд.
Новые полосы для поворота или разворота организуют на перекрестке проспекта Ленина и улицы Аносова, а также перед переездом через пути у здания «Альфа-банка» (бывший Дом быта).
На проспекте Ленина должны заменить асфальт от путепровода до ул. Аносова, а также отремонтировать переезд через трамвайные пути.
Зачем это нужно?
Реконструкция участка должна уменьшить заторы, отмечают в мэрии. Сейчас в вечерний час пик на проспекте Ленина образуются пробки.
Дело в том, что поворачивать на Матросова здесь можно только из одной левой полосы. На ней скапливается большая очередь. А автобусы и троллейбусы, которые пытаются повернуть из средней полосы, не дают проехать по ней тем, кто двигается прямо.