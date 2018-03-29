Вода отрезала от цивилизации 14 населенных пунктов в Алтайском крае

От отметил, что 29 марта власти закрыли три дороги. По информации "Алтайавтодора", это участки:

Малоенисейское — Заозерный (Бийский район);

Быканов Мост — Солоновка – Солонешное – гр.Респ. Алтай (на участке от с.Искра до границы Республики Алтай).

Круглое — Лаптев Лог – Топольное – граница Республики Казахстан Угловского района на участке от с.Топольное Угловского района до с.Байтанат Республики Казахстан.

Вода повредила несколько мостов. Группа проектировщиков, инженеров и гидрологов обследует их. Специалисты побывали в Смоленском и Солонешенском районах, 29 марта работает в Чарышском, а после отправятся в Краснощековский и другие районы, оказавшиеся в зоне паводка. После специалисты оценят ущерб и разработают план восстановления мостов.

Дмитрий Коровин,

начальник транспортного управления регионального Минстройтранса:





— По сравнению с 2014 годом катастрофы нет. 66 мостов, которые мы построили после событий того года, выстояли.

В целом дорожники были готовы к приходу воды, для нас сюрпризов паводок не принес, мы к нему готовились в рабочем порядке — давно заготовили материалы, очистили дороги и водостоки, открыли водопропускные трубы.

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