Автоновости

Вода отрезала от цивилизации 14 населенных пунктов в Алтайском крае

Сегодня, 19:00.
Автоновости

По последним данным, 14 населенных пунктов остались полностью отрезанными от внешнего мира из-за паводка. Лишь в три из них можно добраться, но только пешком. Об этом рассказал начальник транспортного управления регионального Минстройтранса Дмитрий Коровин.

Паводок на Алтае. Село Алтайское.
Паводок на Алтае. Село Алтайское. Фото : vk.com/barneos22.

От отметил, что 29 марта власти закрыли три дороги. По информации "Алтайавтодора", это участки:

  • Малоенисейское — Заозерный (Бийский район);
  • Быканов Мост — Солоновка – Солонешное – гр.Респ. Алтай (на участке от с.Искра до границы Республики Алтай).
  • Круглое — Лаптев Лог – Топольное – граница Республики Казахстан Угловского района на участке от с.Топольное Угловского района до с.Байтанат Республики Казахстан.
дорога Малоенисейское-Заозерное в Бийском районе.
дорога Малоенисейское-Заозерное в Бийском районе

Вода повредила несколько мостов. Группа проектировщиков, инженеров и гидрологов обследует их. Специалисты побывали в Смоленском и Солонешенском районах, 29 марта работает в Чарышском, а после отправятся в Краснощековский и другие районы, оказавшиеся в зоне паводка. После специалисты оценят ущерб и разработают план восстановления мостов.

Дмитрий Коровин,
начальник транспортного управления регионального Минстройтранса:



— По сравнению с 2014 годом катастрофы нет. 66 мостов, которые мы построили после событий того года, выстояли.

В целом дорожники были готовы к приходу воды, для нас сюрпризов паводок не принес, мы к нему готовились в рабочем порядке — давно заготовили материалы, очистили дороги и водостоки, открыли водопропускные трубы.

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