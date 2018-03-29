Вода отрезала от цивилизации 14 населенных пунктов в Алтайском крае

По последним данным, 14 населенных пунктов остались полностью отрезанными от внешнего мира из-за паводка. Лишь в три из них можно добраться, но только пешком. Об этом рассказал начальник транспортного управления регионального Минстройтранса Дмитрий Коровин.
От отметил, что 29 марта власти закрыли три дороги. По информации "Алтайавтодора", это участки:
- Малоенисейское — Заозерный (Бийский район);
- Быканов Мост — Солоновка – Солонешное – гр.Респ. Алтай (на участке от с.Искра до границы Республики Алтай).
- Круглое — Лаптев Лог – Топольное – граница Республики Казахстан Угловского района на участке от с.Топольное Угловского района до с.Байтанат Республики Казахстан.
Вода повредила несколько мостов. Группа проектировщиков, инженеров и гидрологов обследует их. Специалисты побывали в Смоленском и Солонешенском районах, 29 марта работает в Чарышском, а после отправятся в Краснощековский и другие районы, оказавшиеся в зоне паводка. После специалисты оценят ущерб и разработают план восстановления мостов.
Дмитрий Коровин,
начальник транспортного управления регионального Минстройтранса:
— По сравнению с 2014 годом катастрофы нет. 66 мостов, которые мы построили после событий того года, выстояли.
В целом дорожники были готовы к приходу воды, для нас сюрпризов паводок не принес, мы к нему готовились в рабочем порядке — давно заготовили материалы, очистили дороги и водостоки, открыли водопропускные трубы.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.