В Алтайском крае из-за паводка эвакуируют жителей Шипуновского района

После осмотра эвакуированных жителей врачи госпитализировали 3 детей в районную больницу с признаками простудных заболеваний.

Главный врач районной больницы Алексей Баталов рассказал, что медицинскую помощь жителям района оказывают в полном объеме, они могут приобрести медикаменты.

По последним данным, подтопления произошли в 64 населенных пунктах. Подтоплено 4133 приусадебных участка и 1012 жилых домов Там проживает 2672 человека, из них 565 детей.

Ранее altapress.ru писал, что начали эвакуировать жителей села Ельцовки Шипуновского района, чьи дома находятся в низине.

Жители, с которыми побеседовал altapress.ru, передают общее ощущение тревоги. На местах говорят, что вода стала сильно прибывать после того, как взорвали заторы в Краснощековском районе.

Напомним, 28 марта в Алтайском крае объявили режим ЧС.