В Алтайском крае из-за паводка эвакуируют жителей Шипуновского района

Сегодня, 15:20.
Происшествия

В селе Шипуново развернули пункт временного пребывания. Туда эвакуировали 70 человек, в том числе 30 детей из сел Ельцовка и Кузнечиха. Во время эвакуации людям помогали медики, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Паводок на Алтае 2018. С. Ясная Поляна Шипуновского района. 26 марта.
Паводок на Алтае 2018. С. Ясная Поляна Шипуновского района. 26 марта. Фото: Местные жители.

После осмотра эвакуированных жителей врачи госпитализировали 3 детей в районную больницу с признаками простудных заболеваний.

Главный врач районной больницы Алексей Баталов рассказал, что медицинскую помощь жителям района оказывают в полном объеме, они могут приобрести медикаменты.

По последним данным, подтопления произошли в 64 населенных пунктах. Подтоплено 4133 приусадебных участка и 1012 жилых домов Там проживает 2672 человека, из них 565 детей.

Ранее altapress.ru писал, что начали эвакуировать жителей села Ельцовки Шипуновского района, чьи дома находятся в низине.

Жители, с которыми побеседовал altapress.ru, передают общее ощущение тревоги. На местах говорят, что вода стала сильно прибывать после того, как взорвали заторы в Краснощековском районе.

Напомним, 28 марта в Алтайском крае объявили режим ЧС.

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