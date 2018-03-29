В Алтайском крае из-за паводка эвакуируют жителей Шипуновского района

В селе Шипуново развернули пункт временного пребывания. Туда эвакуировали 70 человек, в том числе 30 детей из сел Ельцовка и Кузнечиха. Во время эвакуации людям помогали медики, сообщает официальный сайт Алтайского края.
После осмотра эвакуированных жителей врачи госпитализировали 3 детей в районную больницу с признаками простудных заболеваний.
Главный врач районной больницы Алексей Баталов рассказал, что медицинскую помощь жителям района оказывают в полном объеме, они могут приобрести медикаменты.
По последним данным, подтопления произошли в 64 населенных пунктах. Подтоплено 4133 приусадебных участка и 1012 жилых домов Там проживает 2672 человека, из них 565 детей.
Ранее altapress.ru писал, что начали эвакуировать жителей села Ельцовки Шипуновского района, чьи дома находятся в низине.
Жители, с которыми побеседовал altapress.ru, передают общее ощущение тревоги. На местах говорят, что вода стала сильно прибывать после того, как взорвали заторы в Краснощековском районе.
Напомним, 28 марта в Алтайском крае объявили режим ЧС.
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