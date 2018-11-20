Водителей Алтайского края назвали одними из самых «резких» в России

Выяснилось, что наиболее «резкие и бесшабашные» водители в Смоленской области. В этом регионе автомобилисты превышают дозволенный лимит скорости на протяжении 33% пути. Второе место — за жителями Тверской (23,5%) и Новгородской (23%) областей.
Алтайский край вошел в десятку «скоростных» регионов. В списке также Республика Карелия, Владимирская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея и Оренбургская область.
Напомним, ранее начальник алтайского МВД рассказал, как полиция решает проблему с гонщиками.