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Автоновости
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Водителей Алтайского края назвали одними из самых «резких» в России

Алтайский край вошел в десятку регионов, где водители любят быструю езду, сообщают «Автовести». Эксперты «Альфастрахования» собрали данные о манере вождения жителей 172 российских городов.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

Выяснилось, что наиболее «резкие и бесшабашные» водители в Смоленской области. В этом регионе автомобилисты превышают дозволенный лимит скорости на протяжении 33% пути. Второе место — за жителями Тверской (23,5%) и Новгородской (23%) областей.

Алтайский край вошел в десятку «скоростных» регионов. В списке также Республика Карелия, Владимирская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея и Оренбургская область.

Напомним, ранее начальник алтайского МВД рассказал, как полиция решает проблему с гонщиками.

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