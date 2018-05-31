Впервые сняли выезд из Кремля Путина в колонне новых российских автомобилей "Кортеж"

В сети появился ролик с колонной автомобилей нового российского проекта "Кортеж", выезжающего из Кремля на московские улицы, пишет РИА "Новости". В ролике, размещенном на YouTube, видно, как в окружении полицейских машин следуют один лимузин, два седана и пять минивэнов, разработанных российским автопромом.
Это первое появление на любительских кадрах "Кортежа" после инаугурации Владимира Путина в должности президента, которая прошла 7 мая.
Напомним, что в тот день Путин проехал на лимузине "Сенат" этого проекта из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец.
Что такое проект "Кортеж"
Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.
Ранее руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, участвовавший в разработке "Кортежа", заявлял, что бизнесмены, в том числе, иностранные, интересуются автомобилями Aurus.
Боровков выразил уверенность, что седан, внедорожник и минивэн Aurus могут окупить себя. По сравнению с лимузином эти автомобили будут стоить дешевле, однако их технические характеристики не ухудшатся, отметил он.
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