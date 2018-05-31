Впервые сняли выезд из Кремля Путина в колонне новых российских автомобилей "Кортеж"

Это первое появление на любительских кадрах "Кортежа" после инаугурации Владимира Путина в должности президента, которая прошла 7 мая.

Напомним, что в тот день Путин проехал на лимузине "Сенат" этого проекта из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец.

Что такое проект "Кортеж"

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.

Ранее руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, участвовавший в разработке "Кортежа", заявлял, что бизнесмены, в том числе, иностранные, интересуются автомобилями Aurus.

Боровков выразил уверенность, что седан, внедорожник и минивэн Aurus могут окупить себя. По сравнению с лимузином эти автомобили будут стоить дешевле, однако их технические характеристики не ухудшатся, отметил он.

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