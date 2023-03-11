Всего за 67 тыс. рублей можно купить средство передвижения в Барнауле. Не битое

Это ВАЗ (LADA) 2106, 1996 года выпуска.
Как утверждает продавец, автомобиль не битый. Пробег — 88590 км.
Между тем в России продают редкий автомобиль за 229 млн. Это новый спорткар Pagani Huayra 2022 года выпуска.
В Барнауле на Авито владелец машины выставил на продажу автомобиль, цена которого 67 тыс. рублей.
Это ВАЗ (LADA) 2106, 1996 года выпуска.
Как утверждает продавец, автомобиль не битый. Пробег — 88590 км.
Между тем в России продают редкий автомобиль за 229 млн. Это новый спорткар Pagani Huayra 2022 года выпуска.
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