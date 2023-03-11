11 марта
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Автоновости

Всего за 67 тыс. рублей можно купить средство передвижения в Барнауле. Не битое

В Барнауле на Авито владелец машины выставил на продажу автомобиль, цена которого 67 тыс. рублей.

ВАЗ (LADA).
ВАЗ (LADA).
avito.ru

Это ВАЗ (LADA) 2106, 1996 года выпуска.

Как утверждает продавец, автомобиль не битый. Пробег — 88590 км.

Между тем в России продают редкий автомобиль за 229 млн. Это новый спорткар Pagani Huayra 2022 года выпуска.

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