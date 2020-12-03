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Автоновости

Япония прекратит производство бензиновых автомобилей

К середине 2030-х годов Япония исключит из продажи новые автомобили с двигателем, работающим на бензине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство KYODO.

Toyota Hilux.
Toyota Hilux.
Архив Тойота Центр Барнаул.

Все новые автомобили, допущенные к продаже к середине 2030-х годов, должны иметь гибридный, электрический или водородный двигатели.

«Согласование этого вопроса сейчас проводит министерство экономики, промышленности и торговли страны», — отмечает японское агентство.

К такому решению подтолкнуло заявление премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги о намерении свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году.

Отказ от бензиновых двигателей даст производителям возможность более интенсивно перейти к разработкам в области электродвигателей.

Конкретные направления по этой цели в Японии сформируют до конца 2020 года.

Ранее «АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса, в рамках которого всем желающим предлагали придумать имя для новой Lada. Варианты были «сумасшедшие».

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