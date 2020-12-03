Япония прекратит производство бензиновых автомобилей

Все новые автомобили, допущенные к продаже к середине 2030-х годов, должны иметь гибридный, электрический или водородный двигатели.
«Согласование этого вопроса сейчас проводит министерство экономики, промышленности и торговли страны», — отмечает японское агентство.
К такому решению подтолкнуло заявление премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги о намерении свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году.
Отказ от бензиновых двигателей даст производителям возможность более интенсивно перейти к разработкам в области электродвигателей.
Конкретные направления по этой цели в Японии сформируют до конца 2020 года.
Ранее «АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса, в рамках которого всем желающим предлагали придумать имя для новой Lada. Варианты были «сумасшедшие».