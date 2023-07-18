18 июля
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Автоновости

Японские автомобили пропадут с российских дорог. Новые санкции против РФ

О том, что Япония хочет запретить экспорт некоторых авто сообщает, газета Yomiuri.

Автомобили.
Автомобили.
Фото: freepik, автор tawatchai07.

В июне генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно уже говорил о том, что Япония будет вводить санкции против России.

Под санкции попадут новые и подержанные автомобили, у которых объем двигателей больше 1,9 л. Напомним, еще в 2022 году с российского авторынка ушли Toyota, Nissan, Infiniti и другие японские производители.

Так же Япония планирует остановить экспорт электромобилей и гибридных авто в Россию.

Решение может вступить в силу уже в августе.

Стоит отметить, что подержанные авто были главным товаром японского экспорта в прошлом году.

Ранее Япония запретила экспорт вакцин, медикаментов и роботов в Россию.

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