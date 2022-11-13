13 ноября
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Автоновости

Что за идеальный ярко-зеленый Jeep Wrangler продают за 3,5 млн рублей

Jeep Wrangler 2012 года выпуска продают за 3, 5 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Jeep Wrangler 2012 года выпуска за 3, 5 млн рублей в Барнауле.
Jeep Wrangler 2012 года выпуска за 3, 5 млн рублей в Барнауле.
Drom.ru

Jeep Wrangler называют «классическим американским» внедорожником. Он обладает неизменной надежностью и повышенной проходимостью. Ярко-зеленый цвет, управляемость и устойчивость точно порадуют своего будущего владельца.

Помимо внешних составляющих, салон также привлекает внимание. Он довольно просторный и обтянут кожей. Для повышенного удобства, статичности и комфорта, сиденья выполнены в ковшеообразной форме.

По словам владельца, по технической и кузовной части все идеально и денег на авто не жалели. Пробег джипа составляет 85 тыс. км.

У Jeep Wrangler бензиновый двигатель на 3,6 л, автоматическая коробка передач и 284 лошадиных сил.

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