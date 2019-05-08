За что «Лукойл» подарил барнаульцам по 25 литров бензина

В конце апреля altapress.ru предложил читателям проконтролировать работу АЗС под брендом «Лукойл» компании «Горно-Алтайск нефтепродукт». За честные отзывы пять барнаульцев получили в подарок по 25 литров топлива. Рассказываем, какие недочеты обнаружили «народные контролеры» и за что они похвалили сеть АЗС.

О сервисе

Оксана Грищенко:

С сотрудником можно вести приятный диалог — это одна из самых ключевых особенностей, отличающая «Лукойл» от большинства других заправок, где порой создается впечатление, что с тобой общается не человек, а робот с запрограммированными фразами.

Оксана Шахова:

По сети действует удобная и прозрачная система бонусов. Карта платная, но быстро окупается. Консультант подробно рассказывает о бонусной программе. Вообще на заправке приветливое отношение: и по товарам проконсультируют, и доброго пути всегда пожелают.

Дмитрий Иванов:

Сервис хороший, везде чисто, аккуратно.

Ольга Нефедова:

Не люблю общественные туалетные комнаты, но когда персонал следит за чистотой «как дома», очень приятно туда заходить.

Ранее генеральный директор компании «Горно-Алтайск Нефтепродукт» Евгений Гостеев рассказывал, что фирма не стала стандартизировать общение оператора с клиентом, чтобы посетители АЗС не встречали за стойкой «робота». О том, как в компании работают над сервисом, читайте в интервью с Евгением Гостеевым.

АЗС «Лукойл» Источник: архив компании ЛУКОЙЛ

О кофе

Оксана Шахова:

На Лукойле готовят изумительный капучино. Вкусно и можно поэкспериментировать с разными сиропами. Радует наличие свежих десертов. Если совсем проголодались, то можно перекусить и более плотно, на выбор предложат сытные мясные блюда, которые можно тут же разогреть.

Оксана Грищенко:

Сам кофе «Sweeter» довольно неплох, хотя слегка перебор с кислинкой. Сиропы крайне нестандартные. Например, есть голубой сироп Blue Curacao, но это скорее даже хорошо. Также отмечу красивые стаканчики. Не соврали нам и про мини-пай, они были действительно вкусными и свежими.

Дмитрий Иванов:

Кофе вкусный и дешевле, чем на других заправках.

Отметим, что фишка «Лукойла» — это АЗС с полным циклом кухни. То есть в кафе можно не просто перекусить, но и полноценно пообедать. Причём готовится всё в формате открытой кухни, и можно видеть, как повар создаёт свои шедевры.

Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

Об ассортименте

Ольга Нефедова:

На выбор огромное количество пирожных, бутербродов, игрушки и сладости для детей, товары для пикника. В витрине холодильника увидела не только коктейли и йогурты, но и полуфабрикаты для шашлыка. Также есть солнцезащитные очки, напитки на любой вкус и большой выбор для товаров обслуживания авто. Заметила, что ассортимент продукции расширяется, в том числе детской. Уровень цен несколько выше, чем в супермаркетах, но переплатить не жалко, если что-то забыл или нужно срочно что-то купить.

Ангелина Галецкая:

Среди непродовольственных товаров имеются различные салфетки, пластыри и даже одноразовая посуда, если вам вдруг захочется перекусить, организовав пикник на обочине. Если ваши дети заскучали в дороге вы запросто можете занять их новой игрушкой, разумеется её вы тоже купите в минимаркете. Ассортимент товаров, которые могут внезапно понадобиться вам в дороге — таких как омывающая жидкость, масла, охлаждающая жидкость — не позволит вам остаться стоять на обочине, если ваша машинка будет капризничать.

АЗС «Лукойла» в Алтайском крае славятся хлебобулочными и кондитерскими изделиями собственного производства, а также широким ассортимент других товаров, в том числе под собственными торговыми марками «Sweeter» и «SP».

Не так давно в минимаркетах на АЗС «Лукойл» появилась линейка ЗОЖ-товаров (льняные хлебцы, тыквенные каши для завтрака, кедровое молоко, тминная смесь и другое).

Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

О топливе

Оксана Грищенко:

Что касается самого главного — топлива — скажу, что по цене все в пределах нормы. И по качеству бензина все на уровне, мотор чувствует себя отлично.

Оксана Шахова:

Радует достаточное количество колонок, удобное и исправное оборудование, отсутствие больших очередей, ну и, конечно, самое главное — качество бензина.

В компании «Горно-Алтайск Нефтепродукт» строго контролируют качество топлива: специалисты приезжают внепланово, отбирают пробы из бензовоза в момент приёмки или из резервуара и отправляются на экспертизу. Кроме того, ежеквартально проводят подробный анализ качества всей линейки нефтепродуктов.

Новая АЗС «Лукойл» возле «Волны» в Барнауле. Анна Зайкова.

Замечания и пожелания

Оксана Грищенко:

Хотелось бы побольше точек подобного рода не на окраине города, а поближе к центру, чтобы была возможность заправляться по пути на работу и с работы.

Ольга Нефедова:

Для себя из минусов отметила только сплошную линию на трассе (речь об АЗС в районе поселка Бельмесево — прим. ред.), но это связано с рельефом местности.

Оксана Шахова:

Из того, что хотелось бы видеть на заправке — это наличие хотя бы барной стойки, чтобы посидеть и спокойно попить кофе или перекусить. В остальном с удовольствием порекомендую заправку «Лукойл» своим друзьям. Оценивая по 10-бальной шкале смело поставлю 9.

Ангелина Галецкая:

Нам все понравилось. Если любите хороший кофе и часто передвигаетесь на машине, то советую вам обязательно заехать и самим убедиться в качестве обслуживания, попробовать вкусную выпечку и просто поднять себе настроение.

АЗС «Лукойл» Источник: архив компании ЛУКОЙЛ

Отзывы

Отзыв № 1

Оксана Грищенко:

Оксана Грищенко. Автор: Оксана Грищенко. Недавно предоставилась возможность посетить АЗС «Лукойл» в черте города Барнаул по адресу проспект Космонавтов, 14К. На этой точке была впервые и могу сказать, что эта АЗС одна из самых приятных, где заправлялась в последнее время. Особенно порадовало качество сервиса, с сотрудником можно провести адекватный приятный диалог — это одна из самых ключевых особенностей, отличающая «Лукойл» от большинства других заправок, где порой создается впечатление, что с тобой общается не человек, а робот с запрограммированными фразами.

Был конечно не очень приятный момент на первый взгляд, связанный со спящим псом прямо у входа, так как с опаской отношусь к этим животным, но в целом ничего страшного не было. Сотрудница сразу сказала, что пёсик добрый. Видимо так оно и есть, в любом случае просыпаться он и не думал). Ассортимент товара довольно богатый и разнообразный (по крайней мере для автозаправочной станции), даже не знаю, что можно было бы добавить, да и расставлено все красиво по полочкам. Как заядлую любительницу кофе, меня порадовал уютный уголок с кофе-машиной. Сам кофе «Sweeter» довольно неплох, хотя слегка перебор с кислинкой, а вот сиропы крайне нестандартны (например голубой сироп Blue Curacao), но это скорее даже хорошо. За красивые стаканчики кстати говоря тоже +. Не соврали нам и про свежие мини-паи, они были действительно вкусными и свежими. Во всем зале и уборной чисто, находиться приятно. Что касается самого главного — топлива, скажу, что по цене все в пределах нормы. А по качеству бензина все на уровне, мотор чувствует себя отлично. Единственное, что хотелось бы, так это побольше точек подобного рода не на окраине города, а поближе к центру, чтобы была возможность заправляться по пути на работу и с работы. В общем осталась довольна и сервисом, и ассортиментом товара (а также его качеством), и ценами. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Грищенко. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Грищенко. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Грищенко. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Грищенко. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Грищенко. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Грищенко. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Грищенко. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Грищенко. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Грищенко.

Отзыв № 2

Ольга Нефедова:

Ольга Нефедова. Автор: Ольга Нефедова. Вот наконец-то и наступили настоящие солнечные дни, которые так долго ждали! Майские праздники подарили не только возможность отдохнуть за городом в компании друзей, но и порадоваться отличной погоде. Для активного путешествия мой «конь» настаивал на заправке и активно подмигивал мне значком опустошенного бака. На моем пути по Змеиногорскому тракту оказалась АЗС Лукойл. Посещаю эту заправку не так часто, т.к. она находится уже практически на выезде из города, но в очередной раз была приятно удивлена чистотой внутри АЗС и на прилегающей территории. Пока рассчитывалась на кассе за бензин, меня настиг запах кофе. От предложения оператора выпить чашечку кофе, я не смогла отказаться. Скорей помыть руки, выпить кофе со вкусняшкой и дальше в путь! Вот чудеса, не люблю общественные туалетные комнаты, но когда персонал следит за чистотой «как дома» очень приятно туда заходить. Пока готовился кофе, посмотрела сопутствующие товары. Да, когда я была на этой заправке крайний раз, не видела такого ассортимента: на выбор огромное количество привлекательных пирожных, бутербродов, игрушки и сладости для детей, товары для пикника, причем в витрине холодильника увидела не только коктейли и йогурты, но и полуфабрикаты для шашлыка, солнцезащитные очки, напитки на любой вкус и конечно же достаточно большой выбор для обслуживания авто. Очевидно, что ассортимент продукции расширяется как для взрослых, так и для детей. Конечно уровень цен несколько выше, чем в супермаркетах, но здесь «переплатить» даже не жалко, если что-то забыл или нужно срочно что-то купить. Чуть переплатил, но не потерял время! Мое впечатление? Если оценивать качество сервиса, я бы поставила 10 из 10. Так что при движении в сторону Алейска, очень рекомендую здесь заправиться. Приветливый и внимательный персонал, идеальная чистота, широкий ассортимент сопутствующих товаров это как минимум не испортит ваше настроение в дороге! Для себя из минусов отметила только сплошную линию на трассе (при выезде в сторону Барнаула или въезде со стороны Бельмесева), но это связано с рельефом местности. Как в одну, так и в другую сторону через 200−300 метров можно легко развернуться и продолжить движение в нужном направлении. Всем желаю удачного пути! АЗС «Лукойл». Автор: Ольга Нефедова. Ольга Нефедова. Автор: Ольга Нефедова. АЗС «Лукойл». Автор: Ольга Нефедова. АЗС «Лукойл». Автор: Ольга Нефедова. АЗС «Лукойл». Автор: Ольга Нефедова. АЗС «Лукойл». Автор: Ольга Нефедова. АЗС «Лукойл». Автор: Ольга Нефедова. АЗС «Лукойл». Автор: Ольга Нефедова.

Отзыв № 3

Оксана Шахова:

Оксана Шахова. Автор: Оксана Шахова. Ну вот и весна, скоро отпуск, планов на лето много, хочется успеть побывать в разных местах, без машины это сделать сложно и тут встает вопрос о топливе и где лучше заправляться. Одна из сетей, которым я могу доверять, это Лукойл. Когда еду в дальнюю дорогу, всегда заправляю полный бак, а если вглубь Алтая, где нет федеральных сетей, то еще и в канистрах бензин везу)

Что касается сети Лукойл, радует то, что у них довольно много заправок, как в черте города, так и на трассе. Одна из заправок Лукойл располагается рядом с моим домом, были очень рады открытию, т.к. до этого на этом месте располагалась заправка с сомнительным бензином. Очень часто заправляюсь здесь перед работой, сегодня 28.04.2019 тоже брала бензин здесь, радует достаточное наличие колонок, удобное и исправное оборудование, отсутствие больших очередей, ну и, конечно, самое главное, качество бензина. Внутри минимаркета всегда чисто. На самой заправке можно не только залить бензин, для меня, как для человека, который не представляет себе утро, да и день без кофе, очень важно наличие кофемашины и ароматного кофе, на Лукойле готовят изумительный каппучино, вкусно и можно поэкспериментировать с разными сиропами. Радует наличие свежих десертов, ну, а если совсем проголодались, то можно перекусить и более плотно, на выбор предложат сытные мясные блюда, которые можно тут же разогреть. Развязка на в’езде и выезде очень удобная, присутствуют все указатели, в самом минимаркете понравилось наличие товаров, которые всегда пригодятся в дороге и о которых можно забыть, выезжая из дома, разнообразный выбор напитков, различные жидкости для автомобиля, порадовало наличие товаров для отдыха и пикника, очень актуально в сезон вылазок на природу. Что еще привлекло мое внимание, так это хороший ассортимент ароматов для авто. На моей улице в минимаркете немного тесновато, хотелось бы увидеть место, где можно посидеть с кофе и немного отдохнуть, а то снаружи заправка выглядит вместительно, а заходишь внутрь и понимаешь, что это оптический обман) Что еще зацепило, по сети действует удобная и прозрачная система бонусов, карта платная, но быстро окупается. Консутьтант очень подробно рассказывает о бонусной программе. Вообще на заправке приветливое отношение, девочка и по товарам проконсультирует и всегда Доброго пути пожелает. Из того, что хотелось бы видеть на данной заправке, это наличие хотя бы барной стойки, чтобы посидеть и спокойно попить кофе или перекусить. В остальном, с удовольствием порекомендую заправку Лукойл своим друзьям. Оценавая по 10-бальной шкале, смело поставлю 9. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Шахова. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Шахова. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Шахова. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Шахова. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Шахова. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Шахова. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Шахова. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Шахова. АЗС «Лукойл». Автор: Оксана Шахова. Отзыв № 4 Ангелина Галецкая (Инстаграм): Ангелина Галецкая. Автор: Ангелина Галецкая. 24.04.19г. Около 23:00 посетили автозаправочный комплекс @lukoil_altai на трассе Р-256 в районе с. Озёрки, чем остались очень довольны. Приятные цены и на топливо и на продукцию минимаркета. Большое разнообразие выпечки, различных напитков и вкусностей в минимаркете. Среди непродовольственных товаров имеются различные салфетки, пластыри и даже одноразовая посуда, если вам вдруг захочется перекусить, организовав пикник на обочине. Учитывая, что комплекс расположен в довольно живописном месте, это будет вдвойне интересней и атмосферней. Если ваши дети заскучали в дороге вы запросто можете занять их новой игрушкой, разумеется её вы тоже купите в минимаркете. Ассортимент товаров, которые могут внезапно понадобиться вам в дороге, таких как омывающая жидкость, масла, охлаждающая жидкость не позволит вам остаться стоять на обочине, если ваша машинка будет капризничать. Если вам не привычен обед на природе, для вас уютное интерьерное кафе где можно посидеть и выпить вкуснейшего кофе Sweeter. Оператор приветливый и опрятный. В самом зале чисто и уютно. Удивило большое разнообразие как и хозяйственных товаров, так и игрушек в дорогу для детей. Если хотите передохнуть в долгой дороге можно припарковать автомобиль на асфальтированной площадке за минимаркетом, воспользоваться уборной. Для водителей-дальнобойщиков есть где припарковать свой тягач. За комплексом расчищена большая стоянка. Нам все понравилось, так что если вы любите хороший кофе, и часто передвигаетесь на машине, то советую вам обязательно заехать и самим убедиться в качественном обслуживание, попробовать вкусную выпечку, и просто поднять себе настроение, то вам именно сюда) АЗС «Лукойл». Автор: Ангелина Галецкая. АЗС «Лукойл». Автор: Ангелина Галецкая. АЗС «Лукойл». Автор: Ангелина Галецкая. АЗС «Лукойл». Автор: Ангелина Галецкая. АЗС «Лукойл». Автор: Ангелина Галецкая. Ангелина Галецкая. Автор: Ангелина Галецкая. АЗС «Лукойл». Автор: Ангелина Галецкая. АЗС «Лукойл». Автор: Ангелина Галецкая. АЗС «Лукойл». Автор: Ангелина Галецкая.

Отзыв № 5

Дмитрий Иванов:

Путешествуем вместе с Лукойл! Заправка на развязке Новоалтайск-Барнаул. Вкусный кофе от Sweeter. Кстати, дешевле, чем на других заправках. Бензин по цене рыночной. Сервис хороший, чисто. АЗС «Лукойл» Фото: Дмитрий Иванов. АЗС «Лукойл» Фото: Дмитрий Иванов. АЗС «Лукойл» Фото: Дмитрий Иванов. АЗС «Лукойл» Фото: Дмитрий Иванов.

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