Строительство транспортного коридора из хакасского Абакана в Бийск «пробуксовывает». За него не берутся в Автодоре и Минэкономразвития. Власти Хакасии рассчитывают заручиться поддержкой Госсовета.

Замглавы Хакасии Ирина Войнова встретилась с президентом Национального союза индустрии гостеприимства Грантом Бабасяном, который руководит подгруппой в Госсовете по туризму. Хакасию включили в эту подгруппу, пишет 19rus.info.

«Для нас это очень важно, потому что именно из этой подгруппы развития инфраструктуры в сфере туризма могут выходить решения такие нужные очень нам. Например, дорога Абакан — Бийск, которую мы, к сожалению, пока не можем ни через Автодор, ни через Минэк продвинуть. Но будем пытаться через Госсовет», — заявила Войнова.

Еще в июне 2019 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, руководитель Кемеровской области Сергей Цивилев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих подписали соглашение о строительстве трассы Абакан — Бийск.

Ранее altapress.ru сообщал, если трасса пройдет через Междуреченск, то Алтайскому краю нужно будет реконструировать около 160 км дороги Бийск — Целинное — Ельцовка. Это обойдется в 5,7−6,2 млрд рублей.

Напомним, дорога Абакан — Бийск кратчайшим путем соединит Хакасию, Красноярский край и Тыву с Кемеровской областью, Алтайским краем и Республикой Алтай, а также обеспечит прямой выход на Китай и Монголию.

Строительство оценивается в 18 млрд рублей.