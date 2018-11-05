За один день на дорогах Алтайского края произошло более 50 ДТП

Чаще всего ДТП случались из-за столкновения автомобилей, несколько произошло из-за наезда на препятствие или стоящий транспорт.
Сотрудники ГИБДД за день в отношении водителей составили 886 административных материалов за грубые нарушения правил дорожного движения.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями 5 ноября краевая Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями.
Пешеходам следует быть максимально бдительными, при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, использовать световозвращающие элементы на одежде.
Ранее altapress.ru писал, что пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Бийском районе. Под Славгородом в результате наезда на препятствие автомобиль разорвало на части.