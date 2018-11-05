За один день на дорогах Алтайского края произошло более 50 ДТП

4 ноября на дорогах Алтайского края зарегистрировали более 50 ДТП с материальным ущербом. Восемь участников дорожных происшествий получили ранения, один человек погиб, сообщили в пресс-службе краевом ГУ МВД России.

Чаще всего ДТП случались из-за столкновения автомобилей, несколько произошло из-за наезда на препятствие или стоящий транспорт.

Сотрудники ГИБДД за день в отношении водителей составили 886 административных материалов за грубые нарушения правил дорожного движения.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями 5 ноября краевая Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями.

Пешеходам следует быть максимально бдительными, при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, использовать световозвращающие элементы на одежде.

Ранее altapress.ru писал, что пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Бийском районе. Под Славгородом в результате наезда на препятствие автомобиль разорвало на части.