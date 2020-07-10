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11 июля
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Автоновости

За проезд на «красный» в ОНФ предложили больно наказывать

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил увеличить размер некоторых штрафов для автомобилистов, сообщает РИА «Новости».

В Барнауле в тестовом режиме установили новую подсветку светофоров.
В Барнауле в тестовом режиме установили новую подсветку светофоров.
barnaul.org

Как отметил руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, предложения направили в Министерство юстиции.

Так, предлагают переоценить проезд на красный свет — 5 тыс. рублей вместо 1 тысячи. Той же суммой хотят наказывать за установку заведомо подложных номеров, сейчас такой штраф равен 2 тыс. рублей.

Вместе с тем в ОНФ предложили уменьшить штраф за грязные номера «и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода».

Также призвали скорректировать штрафы за превышение скорости: за 40−60 км/ч сверх нормы в населенном пункте взимать 2,5 тыс. рублей, за повторное нарушение — 5 тысяч. В обоих случаях не предусматривается лишение водительских прав.

Светофор.
Светофор.
Предоставлено минтрансом Алтайского края.

За превышение более чем на 60 км/ч в населенном пункте — штрафовать на 5 тыс. рублей или лишать прав на срок от 4 до 6 месяцев, за повторное нарушение — на 15 тысяч или лишать прав на 1 год.

За превышение на 40−60 км/ч при езде вне населенного пункта в ОНФ призвали штрафовать на 2,5 тыс. рублей, более чем на 60 км/ч — на 5 тысяч.

Кроме того, предлагают штрафовать на 5 тыс. рублей велосипедистов, которые находятся в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в России планируют отменить штрафы для водителей за превышение «средней скорости».

В конце 2019 года рассказали, что российские автомобилисты стали тратить больше на оплату штрафов — 531 рубль на каждого в среднем.

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